Slår tillbaka mot spekulationerna: ”Han gick igenom mycket”

Spekulationerna kring Ottawa Senators har tagit fart efter slutspelsfiaskot – men general managern Steve Staios tonar ner uppgifterna om att lagkaptenen Brady Tkachuk kan vara på väg bort.

– Det är inte något vi har pratat om, säger Staios.

Foto: Bob Frid-Imagn Images

Nu när Ottawa Senators säsong officiellt är över efter att laget sveptes med 0–4 i matcher av Carolina Hurricanes kan spekulationerna inför offseason ta fart på allvar i Kanadas huvudstad.

I centrum för diskussionerna står lagkaptenen Brady Tkachuk, som blev poänglös i serien mot Carolina samtidigt som han drog till sig uppmärksamhet med uppseendeväckande ageranden – som att slåss mot Hurricanes-kaptenen Jordan Staal direkt efter första nedsläpp i match ett.

Tkachuk riskerar att bli mer besvär än vad han är värd, efter en bra men inte fantastisk säsong med 22 mål – och dessutom ett podcastprojekt tillsammans med sin bror Matthew Tkachuk som redan skapat viss oönskad uppmärksamhet.

Nekar att Brady Tkachuk är aktuell för trejd

Samtidigt är Tkachuks värde fortsatt högt runt om i ligan, och det finns lag – inte minst Florida Panthers – som gärna skulle se honom i sin laguppställning. Därför har tanken lyfts att Ottawa bör överväga att trejda honom i sommar.

Under sitt sista medietillfälle för säsongen tonade dock Senators general manager Steve Staios ner den typen av spekulationer.

– Det här dyker upp ofta, säger Staios. Det är inte något vi har pratat om eller ens tänkt på i termer av att en sådan diskussion ska äga rum.

GM Steve Staios asked about Brady Tkachuk and where the Captain’s future stands:



“This comes up often. I don’t think that – there’s nothing that we have talked about or thought about where that conversation should happen.” #Sens — Claire Hanna (@clahanna) April 27, 2026

Staios tar Tkachuk i försvar

Staios uttalande, som sannolikt syftade till att dämpa spekulationerna, var dock inte ett kategoriskt avfärdande av en eventuell trejd – vilket lämnar dörren på glänt för att frågan kan bli aktuell längre fram.

Han kommenterade också Tkachuks säsong i stort, som bland annat innehöll skadeproblem och ett OS-guld med USA:s herrlandslag.

– Han gick igenom mycket. Vi måste sätta det i perspektiv. Han inledde säsongen med en skada, åkte sedan till OS och vann guld, allt under ett komprimerat spelschema. Det var mycket i år och mycket ansvar på honom. Han fortsatte spela, och en sak är säker: Bradys spel fortsätter att utvecklas och mogna, både på och utanför isen.

