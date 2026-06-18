Uppgifter: Lyssnar på bud på stjärnbacken

Bowen Byram kan bli trejdad av Buffalo Sabres. Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images

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Buffalo Sabres kommer från sin första slutspelsmedverkan i Stanley Cup-slutspelet på över ett decennium. Men efter uttåget i andra rundan mot Montreal Canadiens väntar en intensiv sommar för general manager Jarmo Kekäläinen.

Kekäläinen genomförde redan på onsdagen en större affär när han skickade Michael Kesselring till San Jose Sharks för att avancera från val nummer 27 till val nummer 20 i årets NHL-draft .

Nu kan ytterligare en back vara på väg bort från Buffalo. Enligt TSN:s insider Darren Dreger har flera lag kontaktat Sabres för att diskutera en möjlig trejd med Bowen Byram.

– Flera lag undersöker möjligheten att genomföra en trejd med Buffalo Sabres som involverar backen Bo Byram. Byram har ett år kvar på sitt kontrakt innan han kan bli unrestricted free agent. Hans agent Darren Ferris har tidigare låtit spelare gå hela vägen till öppna marknaden, vilket är en faktor bakom intresset för en trade, skriver Dreger på X.

Byram kom till Buffalo från Colorado

Det är inte första gången Byram förekommer i trejdrykten. Den skicklige vänsterskjutande backen valdes som fjärde spelare totalt i NHL-draften 2019 av Colorado Avalanche. Efter delar av fyra säsonger i Denver skickades han till Buffalo i en rak bytesaffär mot forwarden Casey Mittelstadt.

Under sina två hela säsonger i Sabres har 25-åringen spelat samtliga 82 matcher båda åren och samtidigt noterat personbästa offensivt. Säsongen 2024/25 stod han för 38 poäng innan han följde upp det med 42 poäng under den gångna grundserien.

Kan bli unrestricted free agent om ett år

Byram har ett år kvar på det tvåårskontrakt som ger honom en lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar per säsong. Från och med den 1 juli är han berättigad att skriva på en kontraktsförlängning, men kan också bli unrestricted free agent sommaren 2027.

Den kanadensiske backen har aldrig imponerat fullt ut i de underliggande statistiska modellerna. Den här säsongen noterades han för en expected goals-andel på 48,36 procent vid spel fem mot fem, jämfört med Buffalos lagnotering på 53,68 procent. Samtidigt gör hans fysiska egenskaper och offensiva potential honom till ett lockande alternativ för klubbar som tror sig kunna få ut en jämnare och mer komplett prestation över hela isen.