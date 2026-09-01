Borgmästarens NHL-besked: "Vi är redo"

Houstons borgmästare John Whitmire backar ambitionen att landa ett NHL-lag.

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Det var i juni som NHL bekräftade att ligan tillsammans med The Friedkin Group, ledde av miljardären Dan Friedkin, inlett en sex månader lång utvärdering av Houston och Austin som möjliga destinationer för ett nytt expansionslag i ligan .

– Jag tror aldrig att NHL skulle ångra att de gav ett NHL-lag till Houston. Aldrig. Austin är fantastiskt, men det är inte som Houston, säger Houstons borgmästare John Whitmire till The Sporting News .

Behöver lösa arenafrågan

Whitmire backar nu officiellt ambitionen att landa ett NHL-lag i staden, men alltjämt finns praktiska frågor att lösa för både Houston och Austin i sin kamp om ett expansionslag. Båda städerna behöver en ny arena för att kunna ta emot ett NHL-lag.

– Vi är redo. Vi pratar faktiskt med flera parter som är intresserade, så om staden kommer att kunna bistå med något så kommer vi att finnas där. Vi kommer definitivt vara ett bättre alternativ än Austin, säger Whitmire.

En av USA:s största mediemarknader

Houston tillhör en av USA:s största mediemarknader och storstadsområdet har närmare 7,8 miljoner invånare. Austin-regionen har i jämförelse omkring 2,6 miljoner invånare. Sedan tidigare har staden lag i NFL (amerikansk fotboll), MLB (baseboll), NBA (basket), MLS och NWSL (fotboll), samtidigt som ett WNBA-lag (basket) kommer att komma till staden nästa år.

Staden har tidigare haft ett professionellt hockeylag i form av Houston Aeros, som mellan 1972 och 1978 spelade i WHA och mellan 1994 och 2013 spelade i både IHL och AHL, innan klubben flyttades till Des Moines i Iowa och blev Iowa Wild.

Prislappen: 33,5 miljarder kronor

Tidigare den här månaden berättade NHL:s vicekommissionär Bill Daly att målet är att man ska ha klart med var den nya klubben kommer att spela i december och förhoppningen är att klubben börjar spela i NHL från och med säsongen 2029/30 .

Expansionskostnaden för den nya klubben väntas landa på 3,5 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 33,5 miljarder kronor.