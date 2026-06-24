NHL nära ny expansion – här är städerna som det står mellan

Austin och Houston är städerna som slåss om att få ett NHL-lag.

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För bara några veckor sedan sade Gary Bettman att NHL "inte var redo" för en ny expansion, även om det fanns många intresserade parter som ville få hockeylag i sina städer.

Nu verkar Bettman och NHL ha helsvängt i frågan. Under natten togs nämligen ett första steg mot en ny expansion som innebär att NHL ska få ett 33:e lag.

Under tisdagen hade NHL:s styrelse ett möte i New York där beslutades det att Pursuit Sports, som ägs av den amerikanske affärsmannen Dan Friedkin - ägare till bland annat fotbollslagen AS Roma och Everton FC, kommer att bilda en ägargrupp som får möjlighet att skapa förutsättningar för ett 33:e NHL-lag.

Det nya NHL-laget kommer i sådana fall att bli i Texas. NHL, tillsammans med den nya ägargruppen, kommer nu att undersöka Houston och Austin som två potentiella städer för det nya NHL-laget. Friedkin och ägargruppen kommer att leda processen för att avgöra vilken av städerna som ska bli basen för den nya klubben. Enligt NHL-kommissionären Gary Bettman kommer utredningen att ta ungefär ett halvår och därefter kommer NHL att besluta ifall processen kan gå vidare med att placera ett NHL-lag i någon av städerna.

Kostnaden för nya NHL-klubben: 34 miljoner kronor

Enligt uppgifter kommer kostnaden för den nya klubben, inklusive bygget av den nya arenan, att kosta upp emot 3,5 miljarder dollar vilket motsvarar cirka 34,2 miljarder kronor.

Friedkin-familjen har släppt ett officiellt uttalande om möjligheten att expandera med ett nytt NHL-lag i Texas.

”Pursuit Sports har nått en överenskommelse med NHL som ger oss de exklusiva rättigheterna att ta ett expansionslag i NHL till Texas, med ett huvudsakligt fokus på både Austin och Houston som potentiella marknader.

”Varje stad har unika egenskaper som skulle göra ett nytt lag till en enorm framgång – båda har den infrastruktur, de passionerade supporterskarorna och den ekonomiska styrkan som krävs för att stödja en förening i världsklass under många år framöver.

”Vi har under en längre tid velat ta ett NHL-lag till Texas, och vi är glada över att processen nu har inletts. Att välja en ny marknad för en NHL-klubb är ett viktigt ansvar, och vi är tacksamma gentemot ligan för deras förtroende för oss och deras stöd. Tillsammans med kommissionär Bettman och NHL kommer vi att genomföra en principfast, disciplinerad och metodisk process för att säkerställa att vi hittar rätt långsiktiga hemvist för denna nya förening.”

Kan bli det andra NHL-laget i Texas

Houston är den fjärde största staden i USA med nästan 2,4 miljoner invånare. De har aldrig haft ett NHL-lag tidigare men förr i tiden fanns hockeylaget Houston Aeros som spelade i WHA på 70-talet och som var en AHL -klubb mellan 2001 och 2013 innan klubben omplacerades och blev Iowa Wild. Austin har drygt en miljon invånare och har heller aldrig haft ett NHL-lag tidigare. I Cedar Park, som är en förort till Austin, spelar dock Dallas Stars farmarlag i AHL, Texas Stars.

Oavsett om det nya NHL-laget placeras i Houston eller Austin kommer det att bli det andra NHL-laget i Texas efter Dallas Stars.

NHL har länge haft planer för att expandera ytterligare. Andra städer som finns med i diskussionen om att få NHL-lag är Atlanta och Phoenix. Atlanta har tidigare haft två NHL-lag, Atlanta Flames och Atlanta Trashers, som både omlokaliserats till Calgary och Winnipeg. Phoenix har tidigare varit fäste för Arizona Coyotes innan klubben köptes och flyttades för att bli Utah Mammoth. Vid ytterligare en expansion, för ett 34:e NHL-lag, skulle Atlanta och Phoenix alltså kunna vara tänkbara destinationer.

NHL har expanderat två gånger de senaste nio åren efter att det länge varit 30 lag i ligan. 2017 blev Vegas Golden Knights det 31:a laget och laget vann Stanley Cup 2023 och har även spelat final både 2018 och 2026. Vegas har endast missat slutspel en gång i sin historia. 2021 blev Seattle Kraken det nyaste laget i NHL men klubben har inte alls lyckats nå samma framgång då de endast har gått till slutspel i en av sina fem säsonger så här långt.