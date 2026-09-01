NHL-bossen säker: Storstjärnan förlänger

Bill Guerin och Quinn Hughes.

Efter att Cale Makar skrivit på sitt rekordkontrakt med Colorado Avalanche förra veckan har därefter blickarna riktats mot nästa stjärnback vars kontrakt löper ut nästa sommar: Quinn Hughes .

Den amerikanske storstjärnan har än så länge inte förlängt sitt avtal med Minnesota , som gav upp ett stort trejdpaket för att landa Hughes under förra säsongen, men general managern Bill Guerin är inte orolig över att tappa 26-åringen.

– Jag känner mig trygg. Det är den lyxen jag har av att vara på insidan. Samtidigt finns det alltid en annan sida av det. Man kan vara självsäker, man kan vara osäker, man behöver bara jobba sig genom processen som är en förhandling och ta reda på vad spelaren vill ha, vad som behövs för att behålla honom och göra honom glad, säger Guerin till Judd's Hockey Show enligt NHL.com .

Trejdades mot svensken

Norris Trophy-vinnaren från 2024 trejdades till Canucks i vintras i utbyte mot svenske Liam Öhgren, storlöftena Zeev Buium och Marco Rossi samt ett förstarundeval i sommarens NHL -draft. Hur förhandlingarna med den amerikanske stjärnbacken går vill Guerin inte gå in på.

– Det enda jag kan säga är att jag har en bra relation med Quinn. Laget, och jag personligen, har en bra relation med hans agent. Saker och ting går bra. Vi pratar hela tiden och har bra kommunikation, säger Guerin.

Samma sits förra året

För ett drygt år sedan satt Guerin i en liknande sits, då lagets stjärnforward Kirill Kaprizov hade ett avtal som skulle löpa ut efter säsongen. Då enades parterna om ett kontrakt som vid tillfället var NHL:s största någonsin, där den ryske stjärnforwarden belönades med ett åttaårskontrakt värt 1,3 miljarder kronor.

– Dessa saker tar tid. Det finns mycket för spelare och klubbar att tänka på och ha i åtanke. I juni, juli och augusti finns ingen riktig press. När vi nu närmar oss säsongen hettar det till litegrann, säger Guerin.

Fram till den 15 september har Hughes möjlighet att skriva ett åttaårskontrakt med Minnesota, innan maxlängden på ett kontrakt sänks till sju år. Tidigare i somras berättade Wilds ägare Craig Leopold i en intervju med Minnesota Public Radio att Wild vill skriva ett så långt kontrakt som möjligt med Hughes, men att Hughes förmodligen ville ha ett kortare kontrakt närmare tre år, har The Athletic tidigare rapporterat.

Den här säsongen tjänar Hughes 8,25 miljoner dollar och har en lönetaksträff på 7,85 miljoner dollar – en siffra som väntas stiga avsevärt i amerikanens nästa kontrakt.