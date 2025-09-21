Philadelphia Flyers har sorg. Under söndagen kom beskedet att målvaktslegendaren Bernie Parent gått bort vid 80 års ålder.

Bernie Parent och Bobby Clarke med Stanley Cup efter Philadelphia Flyers finalseger mot Buffalo Sabres 1975. Foto: AP Photo/Alamy

Bernie Parent kom in i Philadelphia Flyers via NHL:s expansion 1967. Då delade han målvaktssysslan med Doug Favell innan han hamnade hos Toronto Maple Leafs, där han fick sin idol Jacques Plante som mentor. Han kom sedan att spela för WHA-laget Philadelphia Blazers innan han återvände till ”Orange and Black” inför säsongen 1973/74.

Där inledde han en av de mest dominanta tvåårsperioderna i ligans historia. Under var och en av Flyers Stanley Cup-vinster 1974 och 1975 vann Parent Vezina Trophy och Conn Smythe Trophy som NHL:s bästa målvakt respektive slutspelets mest värdefulle spelare.

Parent toppade NHL i vinster, nollor och GAA under båda säsongerna, och slutade dessutom etta i matcher spelade och räddningsprocent 1973/74. Nackproblem förkortade Parents tid på NHL:s målvaktstopp innan hans karriär avslutades i förtid i februari 1979 efter en olycklig klubba i ögat.

Bernie Parent älskad i Philadelphia

Även om skadan satte punkt för Parents aktiva karriär drog han minnesvärt på sig sin karaktäristiska mask för sista gången med Flyers Alumni inför NHL Winter Classic 2012 och utsågs till matchens första stjärna.

Parents strålande leende, alltid ackompanjerat av hans två Stanley Cup-ringar, förblev ett välbekant inslag i Philadelphiaområdet resten av hans liv. Hall of Fame-målvakten var också djupt engagerad i välgörenhet genom Ed Snider Youth Hockey & Education.

”Bernie Parents hotfulla vita mask var det sista du ville se om du var en motståndarskytt med mycket på spel,” skriver NHL-kommissionären Gary Bettman i ett uttalande.

”Det leende, välkomnande ansikte som masken skyddade var det första du ville se när du klev in i ett rum. Som bäst var Bernie ostoppbar och orubblig på isen när insatserna var som högst, men utanför isen var han en varm, sällskaplig björn till människa som var respekterad i Philadelphia och älskad i hela hockeyvärlden.”

Bernie Parent blev 80 år gammal.

Source: Bernie Parent @ Elite Prospects