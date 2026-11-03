Har jagats av SHL-lag – får chansen i NHL

Ben Hutton.

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I mitten av oktober rapporterade Expressen att Djurgården och Färjestad var två SHL -klubbar som var på jakt efter den kanadensiske backen Ben Hutton. Någon flytt till Sverige har det emellertid inte blivit för backen – och en flytt till SHL ser inte heller ut att vara nära i nuläget.

Färjestad gjorde i går klart med den finske backen Petteri Lindbohm – och nu har Hutton fått en ny chans i NHL . Via sin hemsida meddelar New York Islanders att den 33-årige backen har skrivit på ett tryout-kontrakt med klubben.

Hutton har spelat i NHL de senaste elva säsongerna, varav de fem senaste med Vegas Golden Knights. Förra säsongen spelade han 55 grundseriematcher och sju slutspelsmatcher för Stanley Cup-finalisten, innan han lämnade klubben i samband med att hans kontrakt löpte ut i somras.

Får inte spela i NHL under provspelet

I och med att Huttons avtal med Islanders är ett provspelskontrakt, ett så kallat "PTO" (Professional Tryout Agreement), kan han inte spela NHL-matcher med klubben under sitt nuvarande avtal. För att göra det behöver han skriva ett vanligt standardkontrakt som räknas gentemot lönetaket.

Under NHL:s nuvarande kollektivavtal kan en klubb skriva PTO-kontrakt med en spelare under pågående säsong för att utvärdera spelaren i högst tio dagar.

I Islanders återförenas Hutton med sin tidigare tränare Pete DeBoer, som coachade Hutton i Vegas under två säsonger.