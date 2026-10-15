Uppgifter: SHL-klubbar jagar NHL-backen

Ben Hutton, i mitten, jagas av SHL-klubbar.

Foto: Candice Ward/AP/Alamy

En välmeriterad NHL -back kan komma att vara på ingång till SHL .

Enligt Expressen är en flytt till Sverige högaktuell för klubblöse Ben Hutton – så länge han inte får något nytt kontrakt i NHL inom den närmaste tiden. Flera svenska klubbar uppges ha visat intresse för den 33-årige backen, där Djurgården och Färjestad är två av klubbarna som är med i jakten och uppges ha visat konkret intresse för backen.

Har vunnit VM och Stanley Cup

Hutton har spelat 575 matcher i NHL och spelade så sent som förra säsongen 55 matcher för Vegas Golden Knights i en tillbakadragen roll på lagets blålinje där han snittade minst istid (14:35) av lagets ordinarie backar. På dessa matcher och minuter producerade han 15 poäng (6+9).

2023 vann Hutton Stanley Cup med Vegas, där han spelade i två slutspelsmatcher för Golden Knights under resan fram till titeln. 33-åringen har utöver Vegas även spelat för Vancouver, Los Angeles, Anaheim och Toronto. 2016 fanns han även med i Kanadas VM-trupp, som tog VM-guld i Ryssland.