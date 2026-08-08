Legendaren ska hyllas – med staty och hissad tröja

Anze Kopitar ska hyllas av Los Angeles Kings.

Foto: Griffin Hooper-Imagn Images

Efter 20 säsonger i Los Angeles Kings valde Anze Kopitar tidigare i år att lägga skridskorna på hyllan. Han gör det som en av sin generations främsta hockeyspelare och den största i LA Kings historia. Kopitar var i tårar när han tackades av utav Kings-fansen i våras och han fick sedan också motta stora hyllningar efter sin sista match i karriären när Los Angeles blev utslagna av Colorado Avalanche i första slutspelsrundan.

Den 38-årige slovenen, som spelade för Södertälje SK som junior, avslutade sin karriär efter att ha spelat hela sin karriär i Los Angeles Kings. Nu ska Kopitar också hedras och förevigas av Kings.

NHL-klubben meddelar att Anze Kopitar kommer att hyllas i samband med en hemmamatch mot Montréal Canadiens den 24 februari 2027. Han kommer att få sin tröja hissad till taket av Crypto.com Arena och får även en bronsstaty utanför arenan.

– Att få mitt nummer pensionerat och en staty avtäckas av LA Kings är en otrolig ära, och något som är svårt att sätta ord på. När jag kom till Los Angeles för 21 år sedan hoppades jag helt enkelt få möjligheten att spela i NHL. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig något sådant här. Jag har haft förmånen att tillbringa hela min karriär i samma organisation, omgiven av fantastiska lagkamrater, tränare, ledare och fans som har gjort den här resan så speciell. Jag delar den här äran med alla som har varit en del av den, i synnerhet min familj, vars kärlek och stöd har betytt allt för mig. Jag är oerhört tacksam över att få den här typen av erkännande från en organisation som har gett mig så mycket, säger Kopitar i ett uttalande på Kings hemsida .

Anze Kopitar hyllas av Los Angeles Kings

Anze Kopitar blir den åttonde spelaren i Los Angeles Kings att få sin tröja hissad till taket. Även Rogie Vachon, Marcel Dionne, Dave Taylor, Wayne Gretzky, Luc Robitaille, Rob Blake och Dustin Brown har fått sina nummer pensionerade. Han blir även den fjärde spelaren att få en staty utanför arenan där han kommer att göra Gretzky, Robitaille och Brown sällskap.

– Anze Kopitar har under de senaste två decennierna definierat vad det innebär att vara en Los Angeles King. Hans ledarskap, jämnhet och kompromisslösa strävan efter excellens har varit avgörande för att forma identiteten hos vår organisation, både på och utanför isen. Han har förtjänat respekt från alla som har fått möjligheten att spela med honom, träna honom eller se honom tävla. Anzes arv sträcker sig långt bortom rekorden, utmärkelserna och mästerskapen. Han har inspirerat generationer av Kings-fans och lämnat ett outplånligt avtryck på vår organisation samt på Los Angeles och södra Kaliforniens lokalsamhälle. Vi ser fram emot att få hylla Anze, Ines och deras familj under vad som kommer att bli en oförglömlig dag i Kings historia, säger klubbpresidenten Luc Robitaille.

Spelade för Södertälje och Mora i Sverige

Anze Kopitar har en speciell relation till Sverige efter att ha tillbringat två säsonger med SSK mellan 2004 och 2006, då han spelade 52 Elitseriematcher med klubben. Han återvände sedan till Sverige under lockouten 2012/13 för allsvenskt spel i Mora IK där han spelade tillsammans med sin lillebror Gasper Kopitar. På 31 allsvenska matcher noterades han för 34 poäng (10+24).

Annars har Kopitar spelat i Los Angeles Kings under hela sin seniorkarriär och var lagkapten mellan 2016 och 2026. Han stod för hela 452 mål och 864 assist för 1 316 poäng på 1 521 matcher i Kings-tröjan. Han har därmed rekordet för flest matcher, flest assist och flest poäng i klubbens historia. Kopitar är också trea sett till antalet mål någonsin för Kings.

Anze Kopitar ledde LA Kings till dubbla Stanley Cup-titlar 2012 och 2014. Båda åren vann han poängligan i slutspelet på vägen till att få lyfta Stanley Cup-bucklan. Han har också flera individuella priser. Han vann Selke Trophy (som går till NHL:s bästa defensiva forward) två gånger, 2016 och 2018. Kopitar prisades även med Lady Byng Trophy (som NHL.s gentleman) tre gånger, 2016, 2023 och 2025. Han fick också ta emot Mark Messier Leadership Award 2022.

Kopitars bästa säsong i karriären kom 2017/18 när han gjorde 35 mål och 92 poäng på 82 matcher och slovenen nominerades då till Hart Trophy som NHL:s MVP.