Profilen klar för sensationell comeback – efter tio år

Mark Owuya är klar för en sensationell comeback.

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Senast Mark Owuya stod på isen var under säsongen 2015/16 när han spelade för amerikanska Utah Grizzlies i ECHL. Därefter har Owuya lämnat ishockeyn, till synes för gott. Men nu är han tillbaka.

"Mark In Da Park", som är Owuyas artistnamn från när han gjorde audition för Idol 2006 , är klar för en oväntad comeback – tio år sedan hans senaste match.

Mark Owuya är nämligen klar för Wings HC och där har 37-åringen skrivit på ett kontrakt för spel i Hockeyettan den kommande säsongen.

"Det blir en rejäl dos rutin som förstärker på målvaktsfronten nu när det står klart att Mark gör comeback i svensk ishockey. Han kliver in rejält taggad att få komma ut på isen igen. Att han hållit igång är ingen tvekan om. Målvaktsveteranen kommer vara i toppen av alla fystester i år!", skriver Wings när värvningen presenteras.

Mark Owuya lade av som 27-åring – nu gör han comeback

Mark Owuya har Djurgården som moderklubb och kom fram som en talangfull målvakt hos stockholmarna. Han spelade både U18-VM 2007 och JVM 2009 för Sverige samt tillbringade två säsonger på lån i HockeyAllsvenskan med Almtuna , Örebro och Mora innan han fick chansen i Djurgården till säsongen 2010/11.

Owuya gjorde då bejublad succé och storspelade för Djurgården under sin debutsäsong i Elitserien . Mark Owuya hade bäst räddningsprocent i ligan och fick ett NHL-kontrakt med Toronto Maple Leafs till följd av storspelet i Djurgården.

Det blev två säsonger i Nordamerika för Owuya innan han återvände till Sverige och skrev på för Luleå under säsongen 2013/14. I juli 2014 kom dock ett uppmärksammat beslut då Mark Owuya stängdes av från all hockey i ett år. Detta sedan målvakten anklagats för att inte ha genomfört ett dopingprov på korrekt sätt. Owuya överklagade domen och blev helt friad . Trots det fick han ändå lämna Luleå.

Mark Owuya spelade sedan i KHL med Medvescak Zagreb och gjorde sedan en säsong i ECHL med Utah Grizzlies innan han lade plockhandsken på hyllan för att fokusera på en civil karriär. Nu är Owuya alltså klar för en comeback efter tio år utanför rinken.