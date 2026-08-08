Profilen klar för sensationell comeback – efter tio år

Senast Mark Owuya stod på isen var under säsongen 2015/16 när han spelade för amerikanska Utah Grizzlies i ECHL. Därefter har Owuya lämnat ishockeyn, till synes för gott. Men nu är han tillbaka.
"Mark In Da Park", som är Owuyas artistnamn från när han gjorde audition för Idol 2006, är klar för en oväntad comeback – tio år sedan hans senaste match.
Mark Owuya är nämligen klar för Wings HC och där har 37-åringen skrivit på ett kontrakt för spel i Hockeyettan den kommande säsongen.
"Det blir en rejäl dos rutin som förstärker på målvaktsfronten nu när det står klart att Mark gör comeback i svensk ishockey. Han kliver in rejält taggad att få komma ut på isen igen. Att han hållit igång är ingen tvekan om. Målvaktsveteranen kommer vara i toppen av alla fystester i år!", skriver Wings när värvningen presenteras.
Mark Owuya lade av som 27-åring – nu gör han comeback
Mark Owuya har Djurgården som moderklubb och kom fram som en talangfull målvakt hos stockholmarna. Han spelade både U18-VM 2007 och JVM 2009 för Sverige samt tillbringade två säsonger på lån i HockeyAllsvenskan med Almtuna, Örebro och Mora innan han fick chansen i Djurgården till säsongen 2010/11.
Owuya gjorde då bejublad succé och storspelade för Djurgården under sin debutsäsong i Elitserien. Mark Owuya hade bäst räddningsprocent i ligan och fick ett NHL-kontrakt med Toronto Maple Leafs till följd av storspelet i Djurgården.
Det blev två säsonger i Nordamerika för Owuya innan han återvände till Sverige och skrev på för Luleå under säsongen 2013/14. I juli 2014 kom dock ett uppmärksammat beslut då Mark Owuya stängdes av från all hockey i ett år. Detta sedan målvakten anklagats för att inte ha genomfört ett dopingprov på korrekt sätt. Owuya överklagade domen och blev helt friad. Trots det fick han ändå lämna Luleå.
Mark Owuya spelade sedan i KHL med Medvescak Zagreb och gjorde sedan en säsong i ECHL med Utah Grizzlies innan han lade plockhandsken på hyllan för att fokusera på en civil karriär. Nu är Owuya alltså klar för en comeback efter tio år utanför rinken.