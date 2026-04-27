Anze Kopitar hyllades med stående ovationer när en av NHL:s mest kompletta spelare genom tiderna tackade för sig. Efter 20 säsonger i Los Angeles Kings är en era över.

Anze Kopitar vinkar till hemmapubliken efter att hans NHL-karriär tagit slut i natt. Foto: AP Photo/Scott Strazzante

Se hyllningen i videospelaren!

Centerstjärnan Anze Kopitar i Los Angeles Kings fick stående ovationer från publiken i Crypto.com Arena under natten, när klockan tickade ner i tredje perioden av hans sista NHL-match.

Den 38-årige slovenen, som spelade för Södertälje SK som junior, hade tidigare meddelat att säsongen 2025/26 skulle bli hans sista. Han gjorde sin sista grundseriematch med Kings mot Calgary Flames den 16 april, innan han gav sig ut på en sista slutspelsresa med den enda NHL-klubb han representerat.

Kopitars sista slutspel blev dock kortvarigt. Kings slogs ut av Colorado Avalanche i fyra raka matcher i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet 2026. När Kings låg under med 5–1 sent i matchen på söndagen gav de 18 145 åskådarna sin framtida Hall of Fame-spelare ett värdigt avsked.

Kopitar noterades inte för någon poäng på fyra matcher i slutspelet 2026. Under grundserien 2025/26 stod han för 38 poäng (12+26) på 67 matcher.

Anze Kopitar – flest poäng i Los Angeles Kings historia

Vald som nummer elva totalt av Kings i NHL-draften 2005 debuterade Kopitar säsongen 2006/07 och spelade hela sin 20 år långa karriär i Los Angeles. Den 190 centimeter långe centern blev den första NHL-spelaren född i Slovenien och är klubbens främsta genom tiderna både i assist och poäng.

Under början av 2010-talet etablerade sig Kopitar som en av ligans mest dominanta tvåvägsspelare. Han var en nyckelspelare när Kings vann Stanley Cup 2012 och 2014, och representerade Slovenien i OS i Sotji 2014. Han tilldelades även Selke Trophy som NHL:s bästa defensiva forward 2016 och 2018, efter att tidigare ha varit finalist två gånger, och var dessutom finalist till Hart Trophy 2018.

På 1 521 matcher i NHL-karriären noterades Kopitar för 452 mål och totalt 1 316 poäng, samt endast 358 utvisningsminuter – något som speglar hans status som trefaldig vinnare av Lady Byng Trophy. I slutspelet gjorde han 27 mål och 89 poäng på 107 matcher, även om Kings aldrig tog sig förbi första rundan efter Stanley Cup-triumfen 2014.

Anze Kopitar har en speciell relation till Sverige efter att ha tillbringat två säsonger med SSK mellan 2004 och 2006, då han spelade 52 elitseriematcher med klubben. Han återvände sedan till Sverige under lockouten 2012/13 för allsvenskt spel i Mora IK där han spelade tillsammans med sin lillebror Gasper Kopitar. På 31 allsvenska matcher noterades han för 34 poäng (10+24).

Med Kings utslagna går Colorado Avalanche vidare till semifinal i Western Conference, där de ställs mot antingen Dallas Stars eller Minnesota Wild.

