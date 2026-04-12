Svenskbekantingen Anze Kopitar i tårar – tackas av efter 20 år

Efter 20 år i Los Angeles är det dags för svenskebekantingen Anze Kopitar att tacka för sig i LA Kings.

Natten till söndag tog han farväl till hemmapubliken i sin sista hemmamatch i grundserien.

Trots att man fortfarande kan nå slutspel – gav han ett emotionellt tal.

– Från djupet av mitt hjärta, tack till er alla, säger han till publiken med tårar i ögonen.

Anze Kopitar, 38, i tårar. Foto: Bildbyrån

Anze Kopitar, 38, har gjort sin sista grundseriematch för Los Angeles Kings på hemmais. Då valde han att tacka publiken på plats och ge ett känslosamt tal.

Detta trots att slutspelschanserna är ganska goda med ett par omgångar kvar.

– Tack för att ni stöttar oss igenom det bra och det dåliga och ni har alltid varit när och haft oss om ryggen. Vi ska försöka göra allt för att komma hem för några matcher i slutspelet med.

– Men från djupet av mitt hjärta tack till er alla. Det här har varit mitt hem i 20 år. Tack för organisationen och lagkamraterna, tränarna och supportrar. Tack för att ni varit med mig hela vägen, säger han med tårar i ögonen.

Anze Kopitar kom till NHL från Södertälje SK. Under lockouten i början av 2010-talet spelade han för Mora IK. I övrigt har han hållit till i Los Angeles.

”Jag fick bara en blackout”

Efteråt berättade han för media att han hade tänkt på vad han skulle säga under hela eftermiddagen.

– Jag tänkte på det hela eftermiddagen men jag fick bara en blackout. Jag kommer inte ihåg vad jag sa, säger han skämtsamt till media efter matchen.

På plats hade han ett par gamla lagkamrater för att hylla honom och även familj.

Slovenen har stått för 1314 poäng på 1518 matcher, varav 452 mål. Med 1314 poäng är han 38:e bäst i NHL-historien. Det är få icke-nordamerikaner som gjort fler poäng än Anze Kopitar. Eller vad sägs om namn som dessa? Mats Sundin, Jevgenij Malkin, Jari Kurri, Teemu Selänne, Alexander Ovetjkin och Jaromir Jagr.