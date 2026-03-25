ANALYS: Så var Anton Frondells NHL-debut

Anton Frondell har debuterat i NHL. Måns Karlsson bevakade den svenske supertalangens första match för Chicago Blackhawks.

I lördags spelade Anton Frondell sin sista match med Djurgården. Kort därefter kom beskedet att han skulle åka över Atlanten för att avsluta säsongen med Chicago Blackhawks – och redan i natt skedde debuten. Det blev en debut att minnas för den svenske 18-åringen.

Frondell kastades verkligen in i hetluften direkt. Han fick spela i förstakedjan, intill en av NHL:s största stjärnor, och belönades också av denne stjärna med att få ta första tekningen i matchen. Sekunder innan nedsläpp åkte nämligen Connor Bedard fram till Frondell och sade åt honom att ta första tekningen mot Bo Horvat. Resultatet? En ganska tydlig förlust.

Första bytet blev något av en mardröm för Frondell. Han förlorade som sagt tekningen, försökte sen sätta in en tackling men föll själv, och innan bytet var över hade New York Islanders tagit ledningen med 1-0. Anders Lee styrde in pucken bakom Arvid Söderblom redan efter 49 sekunder.

Inte den start man vill ha på NHL-karriären, direkt.

Poäng redan i första perioden

Lyckligtvis blev det bättre för Frondell efter det där mardrömslika bytet. Det dröjde väl runt elva minuter innan han verkligen fick pucken under kontroll för första gången, och runt 18 minuter innan han verkligen fick tid med pucken rättvänd. Och då levererade han verkligen. Sommarens tredjeval i NHL-draften slog en perfekt passning till Ilya Mikheyev, som mycket elegant överlistade en svag David Rittich i Islanders kasse. Målet betydde 2-1. Men det betydde framför allt att Anton Frondell hade gjort sin första poäng i NHL-karriären. Och den kom redan i den första perioden.

Känslan var att Frondell vågade släppa ner axlarna och skaka av sig den värsta nervositeten efter det. Efter några intensiva dagar kan man förstå att det var en överväldigande känsla att göra NHL-debut, och man kunde ana att 18-åringen var spänd. Konstigt vore det väl annars. Men i den andra perioden fick vi se lite mer av den Anton Frondell vi lär få se hundratals gånger i hans NHL-karriär. Då vågade han ta för sig på ett annat sätt.

Andra periodens främsta insats av svensken var ett heroiskt hemjobb där han rånade en Islanders-spelare på ett till synes givet mål, genom att stå för en stark brytning när Söderblom var så gott som överspelad. En prestation som blir än mer imponerande om man väger in att han hade varit på is i en dryg minut vid tillfället.

Matthew Schaefer (mitten) valdes etta i draften – och fanns på isen i Anton Frondells (till höger) NHL-debut.

Kastades in i powerplay direkt

Några minuter senare fick Chicago ett powerplay och även där kastades Anton Frondell in i förstaformationen – och vid ett tillfälle fick vi se honom göra det han är så bra på: Backa upp till sitt favoritskottläge vid tekningscirkeln. När det gäller positionering i powerplay håller Frondell redan nu NHL-klass, törs jag slå fast. Tyvärr för hans del stördes han i skottögonblicket. Men det där är en position han kommer göra många, många mål från de kommande tio, femton åren.

Det fanns också ett tillfälle något byte senare då Connor Bedard såg ut att kunna spela över pucken till en helt fri Frondell, men han valde att skjuta själv istället. Att han fick spela med Bedard var nog väldigt tacksamt, för då var det ingen som räknade med att Anton Frondell själv skulle gå in och leda en kedja på en gång. Han kan ju spela både center och forward men fick här något av en mjukstart utifrån att Bedard trots allt var den som skulle leda kedjan. Samtidigt kan man också hävda att han slängdes in på djupt vatten direkt, när han fick spela med vad som måste beskrivas som en av världens bästa spelare. Det är klart att det inte alltid är helt enkelt också – även om jag är säker på att fördelarna vägde upp för nackdelarna.

I den tredje perioden hade Anton Frondell två halvchanser. Först avlossade han ett rappt handledsskott i ett flygande anfall, och avslutade därmed det som var hans bästa byte i matchen. Pucken gick dock strax över. Sen hade han, några minuter senare, ett hyfsat läge ur en ganska svag vinkel. Då hade dock målvakten, den inbytte Ilja Sorokin, inte några problem att stoppa svenskens försök.

Frondell matchades inte så mycket under matchens slutminuter men var på isen när Islanders skapade nerv genom att reducera till 3-4 med 3:23 kvar. Efter det spelade debutanten inget mer. Men trots ett ganska rejält Islanderstryck höll Chicago emot, mycket tack vare en starkt spelande Arvid Söderblom, och Frondell fick därmed fira en seger i sin NHL-debut.

En assist och en seger alltså. Mer än så kan man väl inte begära.

Så bra var debuten

Överlag kan Anton Frondell se tillbaka på en bra debut. Nervositeten kändes som sagt påtaglig till en början och det är klart att det inte är optimalt att slängas in i en ny liga på en helt annan kontinent när man precis avslutat sin egen säsong här hemma. Han hann göra ett träningspass med sitt nya lag, och utöver alla rent hockeymässiga svårigheter han tvingades hantera är det klart att det lär ha varit några tuffa dagar både mentalt och fysiskt. Jetlagen är inte något man ska ta lätt på, heller. Och så ska vi ju inte glömma detaljen att han trots allt kastades rakt in i världens bästa hockeyliga – som 18-åring. En 18-åring som för all del gjorde en fenomenal SHL-säsong – men som ju inte direkt dominerade rent spelmässigt i den ligan. Utifrån det kan han vara nöjd. Och den där poängnollan såg han till att spräcka redan i ett av sina första byten.

Jag tycker också att han såg ganska självklar ut där ute, med sin stora kroppshydda, sin avslappnade skridskoåkning, sin fina positionering och sitt vassa skott. Just storleken gör att han verkligen ser ut som en NHL-spelare. Han hör hemma där. Och kommer göra det för många, många år framöver.

Härifrån kommer det dessutom bara bli bättre. Det här var en lovande start på en NHL-karriär som jag verkligen längtar efter att få följa.

Det här var ju bara början.

