Schweiz segrade – slog ut Sverige
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- Schweiz segrade – 3–1 mot Sverige
- Denis Malgin matchvinnare för Schweiz
- Linus Karlsson nätade för Sverige
Schweiz vann mot Sverige i VM Kvartsfinal herr på hemmaplan med 3–1 (1–1, 2–0, 0–0).
Schweiz–Sverige – mål för mål
Linus Karlsson gav Sverige ledningen efter sex minuter efter förarbete från Emil Heineman och Oliver Ekman-Larsson. Efter 13.23 kvitterade Schweiz genom Roman Josi efter förarbete av Denis Malgin.
Schweiz gjorde också 2–1 efter 12.58 i andra perioden när Denis Malgin fick träff på pass av Roman Josi och Janis Jerome Moser. Calvin Thürkauf gjorde dessutom 3–1 efter 16.31 framspelad av Nico Hischier och Roman Josi. Thürkauf fullbordade därmed lagets vändning.
I tredje perioden höll Schweiz i sin 3–1-ledning och vann.
Roman Josi gjorde ett mål för Schweiz och två målgivande passningar.
Schweiz–Sverige 3–1 (1–1, 2–0, 0–0)
VM Kvartsfinal herr
Första perioden: 0–1 (6.21) Linus Karlsson (Emil Heineman, Oliver Ekman-Larsson), 1–1 (13.23) Roman Josi (Denis Malgin).
Andra perioden: 2–1 (32.58) Denis Malgin (Roman Josi, Janis Jerome Moser), 3–1 (36.31) Calvin Thürkauf (Nico Hischier, Roman Josi).
Utvisningar, Schweiz: 5×2 min, 1×5 min, 1×10 min. Sverige: 3×2 min.
Skott: 32–22 (13–7, 12–3, 7–12)
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