Sam Hallam: ”Vi vaskade två guld”

Sverige är utslagna ur hockey-VM och Sam Hallam tackar för sig. Det efter dubbla skador och domarilska i 1–3-kvartsfinalen mot Schweiz.

– För mig har fyra år känts som… ja, det räcker nog, säger han i Viaplays sändning efter uttåget.

Sam Hallam och Sverige är utslagna ur hockey-VM.

Genom förluster mot Kanada, Tjeckien och Norge satte sig Sverige i ett tufft läge redan inför sista gruppspelsmatchen. Men fiasko-rubrikerna hängandes ovanför sig 4–2-vann man för att säkra en kvartsfinalplats. Idag, torsdag, kom det nedsläppet – mot värdnationen Schweiz. ”Det bästa laget hittills”, enligt experterna.

Sverige hade aldrig förlorat mot just Schweiz i VM- eller OS-slutspel, men de blev för starka. Siffrorna skrevs till 1–3 och plötsligt har Sam Hallam nu gjort sitt som förbundskapten.

– Totalt sett besviken över att vi inte får till det bättre, böjar Hallam när han kommer till studion i Viaplay.

– Jag ska vara försiktig nu. Under matchen är man inte… men nu kan jag känna att det är surt, fortsätter han om situationerna som skadade både Oliver Ekman Larsson och Oskar Sundqvist.

– Sen har vi också en 2–0-puck inne som de dömer bort. Det är jäkligt tajt. Jag tycker att den tar på en schweizisk klubba och in, tillägger han.

”Känns som att vi vaskade bort två guld”

Sedan blir det dags för Sam Hallam att summera sin tid som förbundskapten. En tid som endast gett två brons över fyra år.

– De har varit fantastiskt lärorikt och väldigt kul. Man känner hur man kommer in i turneringar nu jämfört med den första. Jag kommer ihåg VM-premiären då, Finland borta i Tammerfors, de hade två raka VM-guld tror jag. Då stod man och tänkte ”vad fan har jag gett mig in på?”. Sen slutar den turneringen väldigt tufft.

– De två sista bronsmedaljerna känns som att vi vaskade bort två guld, framförallt i Prag. I Stockholm är jag besviken över att vi inte spelade rakare och mer resolut med det laget som vi hade. Sen är det en stor press när du har hemma-VM, fortsätter han.

46-åringen menar inte heller att han velat vara kvar, utan att ”det får räcka”.

– Det kände jag redan efter förra året, att nu är det sista året. Det är en stor skillnad när du får in OS och Four Nations. Det har varit två långa säsonger med många beslut, och många trupper som man tar ut.

Sen blir man också synad på ett sätt som, även om du vinner så blir du väldigt offentlig i det. För mig har fyra år känts som… ja, det räcker nog, säger han i Viaplay.

Sveriges 2–0-mål blev bortdömt

Just starterna har varit ett problem för svensk del, och i första perioden kom Schweiz flygande ur startblocken. Men denna gång räddade Magnus Hellberg flera gånger om, och plötsligt dök pucken upp hos Linus Karlsson. Vancouver-svensken fick tid på sig att ta emot, och skickade in mellan benen på Leonardo Genoni.

Från detta fick Sverige ett guldläge att utöka efter att tidigare Luleå-backen Dean Kukan tagit matchstraff. Men 2–0-pucken från Oskar Sundqvist dömdes bort för en sparkrörelse. Istället svarade Roman Josi genom att, två minuter senare, kvittera till 1–1.

– Vi förväntade oss en anstormning ja. Men jag tycker att Tre Kronor har spelat väldigt smart mot dem, säger Mattias Norström inför första pausen.

”OEL” och Sundqvist klev av med skador

Andra perioden blev sedan, minst sagt, händelserik. Schweiz tog ledningen genom Denis Malgin och utökade till 3–1 genom Calvin Thurkauf. Men Sverige tappade också två av sina NHL-spelare på grund av skador.

Oliver Ekman Larsson fick först en tackling som gjorde att han föll med huvudet före i isen. Kaptenen klev ut för hjärnskakningscheck och kom sedan aldrig tillbaka. Därefter åkte Oskar Sundqvist på en tun bentackling från Timo Meier som gjorde att han senare syntes i rullstol utanför i korridorerna. Meier kom undan utan matchstraff, vilket fick experterna att rasa.

Det var från detta som Tre Kronor jagade reducering i den tredje perioden.

