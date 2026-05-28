Rasar efter smällen – svensken i rullstol

Oskar Sundqvist hjälpes av isen i VM-kvartsfinalen mot Schweiz och syntes sedan i en rullstol. Något matchstraff blev det dock inte, vilket fick spelare, ledare och experter att rasa.

– Sundqvist kan vara borta ett halvår, kanske resten av karriären. Det är så jävla dåligt av domaren, säger Viaplays Erik Granqvist i sändningen av 1–3-förlusten.

Oskar Sundqvist rullas ut i rullstol efter tacklingen från Timo Meier. Foto: Bildbyrån och Viaplay (montage).

Det hettade till rejält tidigt i VM-kvartsfinalen mellan Sverige och Schweiz. Inte minst efter att Dean Kukan tagit matchstraff i sjunde minuten. Den största ilskan kom dock efter smällen som aldrig gav ett större straff.

Strax efter 1–2-målet från Schweiz satte Timo Meier in en tung bentackling på Oskar Sundqvist. Smällen i mittzon tog illa, och båda spelare blev liggandes. NHL-svensken grinade illa och behövde sedan hjälp för att ta sig av isen och ut i omklädningsrummet.

– Det ser inte bra ut för Sundqvist. Han stöder inte på vänsterbenet. Det är knä mot knä. Det ska vara matchstraff, säger experten Mattias Norström i Viaplays sändning.

– Sam Hallam är jätteförbannad förstås. Stefan Klockare (assisterande tränare) skakar på huvudet, fyller kommentatorn Niklas Holmgren i.

Mattias Ekholm ger sedan sin syn i sändningen, vid 1–3-underläge i andra pausen.

– Jag tyckte att det var en knätackling. Det tyckte tydligen inte domarna. Jag har bara sett den när det hände, det är svårt för mig att uttala mig mycket mer, säger Ekholm till Viaplay.

Det ännu märkliga i det hela var att Meier fick två minuters utvisning för crosschecking (?), samtidigt som Albert Johansson åkte ut för roughing.

– Den träffar Sundqvist väldigt illa. Det är rent farligt spel när man gör det här. Var de hittar den där crosscheckingen, det förstår jag inte överhuvudtaget, fortsätter Mattias Norström och fortsätter om de finska domarna när Holmgren menar att det var dumt.

– Det där var dumt. Jag är förvånad över att de inte ens går ner och tittar på situationen för att göra korrekt bedömning.

I studion fortsätter sedan Erik Granqvist med att såga domarna rejält. Samtidigt visar man bilder på Sundqvist som rullas ut i rullstol.

– Det är ett väldigt, väldigt svagt domarbeslut. Det är en solkart femminutare, sjukt fult av Meier. Efter huvudtacklingar är det här en stor fara för hockeyn. Sundqvist kan vara borta ett halvår, kanske resten av karriären. Det är så jävla dåligt av domaren, säger experten.

Hjärnskakning (?) på Oliver Ekman Larsson

Strax innan detta hade även Tre Kronors kapten Oliver Ekman Larsson gått ut i omklädningsrummet. Där var det dock ingen ful smäll utan att huvudet slog i isen som ställt till det. Senare uppdaterade Viaplay att ”OEL” genomförde en hjärnskakningscheck där inne.

Till slut, inför tredje, bekräftades det att varken Sundqvist eller Ekman Larsson skulle komma tillbaka.

– Det är ingen av dem som spelar vidare den här matchen, uppdaterar Viaplays Frida Nordstrand.

Sverige kunde inte reducera och föll till slut med 1–3. Det avslutar Tre Kronors VM och Sam Hallams tid som förbundskapten.