Ångermanlänningarna prisas – som veckans bästa spelare i NHL

Svenskarna dominerade veckans NHL-utmärkelser – ångermanlänningarna Anton Forsberg och Linus Ullmark storspelade mellan stolparna och utsågs till ligans två främsta stjärnor.

Linus Ullmark och Anton Forsberg prisas båda för sina insatser i NHL den senaste veckan. Foto: Imagn Images/Bildbyrån

Det blev en blågul prägel på NHL:s utmärkelser för förra veckans bästa spelare. I centrum stod målvakterna Anton Forsberg och Linus Ullmark, som båda levererade topprestationer för sina respektive lag.

Forsberg, i sin första säsong med Los Angeles Kings, utsågs till veckans första stjärna efter tre raka segrar i veckan. Den 33-årige svensken var en avgörande faktor när Kings höll liv i sin slutspelsjakt i Western Conference. Han noterades för en imponerande räddningsprocent på 96,4 och ett snitt på under ett insläppt mål per match (0,97). Höjdpunkten kom i 1–0-segern mot Edmonton Oilers, där Forsberg stod för 27 räddningar och höll nollan.

Även Ullmark glänste stort i Ottawa Senators och belönades med andrastjärnan. Precis som Forsberg gick han obesegrad genom veckans tre matcher och spelade en nyckelroll när Ottawa säkrade en slutspelsplats. Ullmark landade på 96,1 i räddningsprocent och ett målsnitt på 1,00. Veckan avslutades med nolla mot New York Islanders – hans 15:e i NHL-karriären.

Tredjestjärnan gick till Dylan Larkin i Detroit Red Wings. Amerikanen stod för åtta poäng på tre matcher och fortsätter vara en offensiv motor för sitt lag, som dock missar Stanley Cup-slutspelet efter en tung sista fjärdedel av säsongen.

