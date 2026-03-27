Ny poäng av Frondell

Det blev en storförlust med 1-5 mot Philadelphia Flyers. Men i sin andra NHL-match kom andra poängen för Anton Frondell.

Resultatmässigt fortsätter det att gå tungt för Chicago Blackhawks. Samtidigt har framtiden börjat presentera sig på allvar den här säsongen. Inte minst har deras svenska supertalang Anton Frondell anslutit till laget efter en avslutad säsong med Djurgården. Han har också börjat visa vad han kan i ligan, så smått.

I den första matchen mot New York Islanders blev det omgående en assist.

I natt var det dags för hans andra match i ligan. Då kom också nästa poäng. Flyers stack ifrån med matchen tidigt efter mål av Alex Bump, Sean Couturier och Denver Barkey. I den andra perioden hittade Chicago reduceringen.

Det var då det svenska löftet som bakom mål bröt in framför kassen och slängde iväg en backhandpass mot den bortre ytan. Där kom Connor Bedard perfekt till pucken och stötte in 3-1-målet. Det hjälpte föga för matchresultatet utan det slutade 5-1 efter att Noah Cates och Chris Dvorak gjort ett varsitt mål till för Philadelphia.

Samtidigt fick Chicago-fansen se en glimt av sina två stora framtidshopp när de kombinerade för ett mål. Noterbart är också att den kedjan var +/- noll trots storförlusten.