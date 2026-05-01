Två raka Stanley Cup-finaler följs av uttåg i första rundan – mot Leo Carlssons Anaheim. Efter nattens 2–5-förlust mötte en frustrerad Connor McDavid media.

– När man är ett medelmåttigt lag med höga förväntningar kommer man att bli besviken, säger Edmontons superstjärna.

Connor McDavid möter media efter uttåget. Foto: X (Sportsnet/skärmdump) och Bildbyrån.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Connor McDavid gick inte att känna igen i de två första slutspelsmötena med Anaheim Ducks. Nu, efter att han även gått poänglös ur sjätte mötet är hans Edmonton Oilers utslagna. Ett rejält fiasko med tanke på de senaste två årens Stanley Cup-finaler.

När superstjärnan mötte media efter nattens 2–5-förlust var han därmed rejält frustrerad.

– De spelade väldigt snabbt och vi var inte särskilt snabba. De fick en bra start och inte vi. Sen fick vi jaga, säger han och fortsätter om varför Oilers inte hittade rätt i sitt spel över hela serien.

– Det har varit så hela året. Vi har letat efter ett jämnt spel hela året, men uppenbarligen hittade vi inte det i slutspelet.

Läs mer om Anaheim och Leo Carlssons match HÄR.

McDavids utspel: ”Ett medelmåttigt lag hela året”

McDavid pressas sedan ytterligare av de nordamerikanska journalisterna och utbrister:

– Det är tufft. Vi var ett medelmåttigt lag hela året. När man är ett medelmåttigt lag med höga förväntningar kommer man att bli besviken. Det är aldrig kul.

För egen del följdes grundserien av endast ett mål, men å andra sidan också fem assist. Tidigt i serien krockade han med Mattias Ekholm och lämnade isen för en stund. Då fanns det en oro kring att 29-åringen spelade genom en skada. Något som ställt till det för flera i Oilers, menar han själv.

– Första rundan är alltid kaotiskt. Det är alltid tufft att spela genom saker så tidigt som många gjorde. Kredd till vår stab som gjorde folk tillgängliga. Sen är det ingen ursäkt heller. Vi väntade att vi skulle gå längre än vi gjorde. Det är vad det är, säger han till media.