Allvin om Pettersson: ”Är inte där vi vill att den ska vara”

Elias Pettersson har det tungt med sin offensiva produktion. Nu går Vancouvers general manager Patrik Allvin ut och kommenterar landsmannens svaga poängform.

– När det gäller en spelare med den talangen vet man att han är kapabel till så mycket mer, säger Allvin till lokalmedia.

Vancouvers GM Patrik Allvin uttalar sig om Elias Pettersson.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/Alamy.

Elias Pettersson är minst sagt rubrikernas man just nu. Inför morgondagens Trade Deadline har han nämnts i diverse trejdrykten, och insiders borta i Nordamerika menar att det är troligt att svensken som senast trejdas från Vancouver i sommar. Detta eftersom Pettersson själv har det tungt, han sitter på ett av NHL:s dyraste kontrakt – och dessutom är Vancouver NHL:s överlägset sämsta lag.

Pettersson bänkades e, och gick sedan ut och kommenterade de ihärdiga trejdrykten som omgärdar hans namn.

Patrik Allvin om Elias Petterssons form

Nu har också klubbens general manager, svenske Patrik Allvin, uttalat sig om den tilltänkta superstjärnan.

– Hans produktion är inte där han vill att den ska vara, eller där vi vill att den ska vara. Jag tycker däremot han har jobbat på sitt tvåvägsspel och att han haft perioden där han spelat bra tvåvägshockey, sade Allvin på en mediaträff under onsdagen.

– Men när det gäller en spelare med den talangnivån som vi vet att han har, då vet man att han är kapabel till så mycket mer.

Elias Pettersson.

Foto: Bildbyrån.

Allvin bemötte också Petterssons självkritik, där han häromdagen gick ut och sade att hans spel inte var där det borde vara med tanke på det stora kontrakt på 11,6 miljoner dollar per år som Pettersson fick häromåret.

– Jag tror han var ganska ärlig när han sa att hans spel inte är där han vill att det ska vara, sade Allvin.

– Med det sagt, det är enkelt att säga att man måste bli bättre. Det handlar om vad man faktiskt gör för att bli det. Det är handlingarna vi vill se. Vi vill se en spelare som jobbar för det.

Toppar interna poängligan

Patrik Allvin har inte gett upp hoppet om att Elias Pettersson ska hitta tillbaka till den nivå som gjorde att han säsongen 2022/2023 gjorde över 100 poäng, och säsongen därpå gjorde 89 poäng.

– För Elias börjar det med att förbereda sig själv och pusha sig själv varje dag för att bli bättre. Det finns ingen tvekan om vilken talang han har. Det har vi fått se tidigare. Förhoppningsvis hittar han tillbaka dit och fortsätter jobba för det.

Elias Pettersson har gjort 37 poäng på 53 matcher den här säsongen. Med det toppar han faktiskt ändå lagets interna poängliga, eftersom Quinn Hughes tidigare under säsongen trejdades till Minnesota.