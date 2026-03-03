Elias Pettersson svarar: ”Ni som skapar ryktena”

Inför deadline i NHL är Elias Pettersson ett av namnen som nämnts flitigt kring en trade. Nu svarar Vancouver Canucks svenske stjärna.

– Det är alltid snack. Det är inget nytt, sade han till media inför nattens 1–6-förlust mot Dallas Stars.

Elias Pettersson svarar på frågor om en eventuell trade. Foto: X (Vancouver) och Bildbyrån/Carl Sandin.

”Han måste vara bättre och han vet om det”

När Elias Pettersson klev in i mötet med Dallas Stars, natten till tisdag, var det dessa ord han hade med sig från coachen Adam Foote. Detta då han bänkats under stora delar av föregående match mot Seattle, och stannat på endast 14 minuter. När han sedan mötte media haglade frågorna om detta – och om en eventuell trade inför fredagens deadline.

– Det suger att förlora. Vi ligger sist i ligan. Det är en hemsk känsla, säger han bland annat och fortsätter om bänkningen.

– Jag har inte levt upp till förväntningarna. Jag är den första att säga det. Det är klart jag hade velat att det var annorlunda. Jag hade gärna producerat mer poäng och spelat bättre.

När det gäller en trade har Pettersson en ”no movement”-klausul, men nämns ändå flitigt i dessa sammanhang. Något han inte verkar lägga särskilt stor vikt vid.

– Det är alltid snack. Det är inget nytt, säger han.

– Det är ni som skapar ryktena, så fråga er själva… tillägger stjärnan när han pressas ytterligare.

Mardrömssiffrorna: Nio perioder utan ett skott

Mötet med Dallas slutade sedan, som väntat, i en förlust. Siffrorna skrevs till 1–6 efter hela 37 skott från bortalaget och den tidigare Södertälje-målvakten klev av isen med 83,8 i räddningsprocent.

För Elias Pettersson blev det strax över 19 minuter denna gång, men han var egentligen aldrig nära att göra mål. Faktum är att han nu spelat nio raka perioder av NHL-hockey utan att få iväg ett enda skott på mål. Allt detta efter att han kommit tillbaka från ett tungt OS med Tre Kronor där hans två enda mål gjordes mot Slovakien.

– Jag tycker att han kom ut bra, han var mycket bättre, säger Foote till media efter natens förlust.

För Canucks är förlusten deras 18:e på 20 matcher 2026.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Source: Elias Pettersson @ Elite Prospects