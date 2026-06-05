TV: Till sjukhus – efter otäcka smällen

Brayden McNabb tvingades bryta nattens finalmatch och uppsöka sjukhus efter att ha fått ett slagskott rakt i ansiktet.

– Det där är otäcka bilder, säger Erik Granqvist i Viaplay.

Han har blockat flest skott i Vegas Golden Knights historia – och frågan är om något av de drygt 1400 blockade skotten gjort mer ont än det Brayden McNabb träffades av i nattens finalmatch.

McNabb stod i vägen för ett stenhårt direktskott av Carolinas Nikolaj Ehlers. Inte nog med det – pucken träffade rakt i ansiktet. McNabb föll genast till isen innan han efter några sekunder reste sig och tog sig ut i omklädningsrummet samtidigt som hans hand skymde den del av ansiktet som pucken träffade.

– Det där är otäcka bilder, alltså, säger Viaplays Erik Granqvist.

Brayden McNabb till sjukhus

ESPN rapporterade sen att Vegasbacken, som hade tre assistpoäng i den första Stanley Cup-finalen, lämnade arenan för att ta sig till sjukhus för vidare undersökning. Någon skadedom har ännu inte kommit för 35-åringen, som spelar i första backpar tillsammans med Shea Theodore.

Carolina vann matchen med 4-3 efter förlängning.

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