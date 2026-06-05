Dramatisk seger för Carolina – kvitterat mot Vegas

Seger för Carolina med 4–3 efter förlängning

Seth Jarvis avgjorde för Carolina

Tre raka mål för Carolina

Carolina vann på hemmaplan mot Vegas med 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0) efter förlängning i Stanley Cup, final herr och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.

Seth Jarvis slog till 4.00 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Carolina–Vegas – mål för mål

Brett Howden gav Vegas ledningen efter 13.33 framspelad av Mitch Marner.

Efter 7.23 i andra perioden slog Brett Howden till återigen framspelad av Ivan Barbasjov och Noah Hanifin och gjorde 0–2.

Carolina vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i tredje perioden inom bara 5.05.

Vegas kvitterade till 3–3 genom Mark Stone på pass av Mitch Marner och Tomas Hertl i tredje perioden. Målet kom med 1.21 kvar att spela.

Matchvinnare för hemmalaget blev Seth Jarvis som satte det avgörande målet för Carolina 4.00 in i förlängningen.

Nästa match spelas på söndag 02.00.

Carolina–Vegas 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0)

Stanley Cup, final herr

Första perioden: 0–1 (13.33) Brett Howden (Mitch Marner).

Andra perioden: 0–2 (27.23) Brett Howden (Ivan Barbasjov, Noah Hanifin).

Tredje perioden: 1–2 (50.20) Logan Stankoven, 2–2 (52.46) Mark Jankowski (William Carrier, Eric Robinson), 3–2 (55.25) Jordan Staal (Shayne Gostisbehere, Andrej Svetjnikov), 3–3 (58.39) Mark Stone (Mitch Marner, Tomas Hertl).

Förlängning: 4–3 (64.00) Seth Jarvis.

Utvisningar, Carolina: 4×2 min. Vegas: 4×2 min.

Ställning i serien: Carolina–Vegas 1–1 (bäst av 7)

Nästa match:

7 juni, 02.00, Vegas–Carolina