76 svenskar startar säsongen i NHL säsongen 2025/26. Här har hockeysverige.se listat samtliga spelare som tagit sig in i respektive lag när pucken släpps.

Axel Sandin Pellikka, William Nylander och Elias Pettersson. Foto: Alamy & Bildbyrån/Imagn Images

NHL-säsongen 2025/26 är slutligen här. Efter att de 32 klubbarna färdigställt sina trupper finns 76 svenska spelare uppskrivna i trupperna, eller i vissa fall på skadelistorna.

Bara två klubbar går in i säsongen utan svensk representation. Det handlar om Carolina Hurricanes och Montréal Canadiens.

Flest svenskar har Detroit Red Wings, som inleder säsongen med inte mindre än sju svenskar i truppen. De följs tätt av Minnesota Wild och Vancouver Canucks som har sex svenskar vardera.

Av de 76 svenskarna som finns med i trupperna är det bara en enda spelare som helt saknar NHL-erfarenhet, rookiebacken Axel Sandin Pellikka. Alla andra har spelat minst en match tidigare.

Här nedan följer listan över svenska spelare som ingick i respektive trupp när säsongen skulle till att starta, samt vilka som tillhör klubbar men som skickats ned till AHL.

Anaheim Ducks

Leo Carlsson, fw



Nedskickad:

Calle Clang, mv (San Diego Gulls, AHL)

Boston Bruins

Hampus Lindholm, b

Elias Lindholm, fw

Viktor Arvidsson, fw



Nedskickad:

Loke Johansson, b (Providence Bruins, AHL)e

Victor Söderström, b (Providence Bruins, AHL)

Fabian Lysell, fw (Providence Bruins, AHL)

Buffalo Sabres

Rasmus Dahlin, b

Nedskickade:

Isak Rosén, fw (Rochester Americans, AHL)

Anton Wahlberg, fw (Rochester Americans, AHL)

Noah Östlund, fw (Rochester Americans, AHL)

Calgary Flames

Rasmus Andersson, b

Mikael Backlund, fw

Nedskickade:

Axel Hurtig, b (Calgary Hitmen, WHL)

William Strömgren, fw (Calgary Wranglers, AHL)

Carolina Hurricanes

–

Nedskickade:

Joel Nyström, b (Chicago Wolves, AHL)

Felix Unger Sörum, fw (Chicago Wolves, AHL)

Noel Gunler, fw (Chicago Wolves, AHL)

Chicago Blackhawks

Arvid Söderblom, mv

André Burakovsky, fw

Colorado Avalanche

Gabriel Landeskog, fw

Victor Olofsson, fw



Nedskickade:

Isak Posch, mv (Colorado Eagles, AHL)

Linus Funck, b (London Knights, OHL)

Columbus Blue Jackets

Isac Lundeström, fw

Dallas Stars

Nils Lundkvist, b

Oskar Bäck, fw

Detroit Red Wings

Simon Edvinsson, b

Albert Johansson, b

Axel Sandin Pellikka, b

Erik Gustafsson, b

Lucas Raymond, fw

Elmer Söderblom, fw

Jonatan Berggren, fw



Nedskickad:

William Lagesson, b (Grand Rapids Griffins, AHL)

Carl-Otto Magnusson, b (Moncton Wildcats, QMJHL)

William Wallinder, b (Grand Rapids Griffins, AHL)

Gabriel Seger, fw (Grand Rapids Griffins, AHL)

Edmonton Oilers

Mattias Ekholm, b

Mattias Janmark, fw

Nedskickad:

Samuel Jonsson, mv (Bakersfield Condors, AHL)

Florida Panthers

Gustav Forsling, b

Jesper Boqvist, fw



Nedskickade:

Tobias Björnfot, b (Charlotte Checkers, AHL)

Ludvig Jansson, b (Charlotte Checkers, AHL)

Wilmer Skoog, fw (Charlotte Checkers, AHL)

Anton Lundmark, fw (Charlotte Checkers, AHL)

Los Angeles Kings

Anton Forsberg, mv

Jacob Moverare, b

Adrian Kempe, fw



Nedskickade:

Erik Portillo, mv (Ontario Reign, AHL)

Andre Lee, fw (Ontario Reign, AHL)

Minnesota Wild

Filip Gustavsson, mv

Jesper Wallstedt, mv

Jonas Brodin, b

Joel Eriksson Ek, fw

Liam Öhgren, fw

Marcus Johansson, fw

Montréal Canadiens

–

Nedskickad:

Adam Engström, b (Laval Rocket, AHL)

Nashville Predators

Adam Wilsby, b

Filip Forsberg, fw



Nedskickade:

Magnus Chrona, mv (Milwaukee Admirals, AHL)

Andreas Englund, b (Milwaukee Admirals, AHL)

David Edstrom, fw (Milwaukee Admirals, AHL)

Viktor Nörringer, fw (Muskegon Lumberjacks, USHL)

New Jersey Devils

Jacob Markström, mv

Jesper Bratt, fw

New York Islanders

Adam Boqvist, b

Simon Holmström, fw

Pierre Engvall, fw

Emil Heineman, fw

Nedskickad:

Marcus Högberg, mv (Bridgeport Islanders, AHL)

Calle Odelius, b (Bridgeport Islanders, AHL)

New York Rangers

Mika Zibanejad, fw

Adam Edström, fw



Nedskickad:

Hugo Ollas, mv (Bloomington Bison, ECHL)

Anton Blidh, fw (Hartford Wolf Pack, AHL)

Ottawa Senators

Linus Ullmark, mv

Fabian Zetterlund, fw



Nedskickad:

Gabriel Eliasson, b (Barrie Colts, OHL)

Oskar Pettersson, fw (Belleville Senators, AHL)

Olle Lycksell, fw (Belleville Senators, AHL)

Philadelphia Flyers

Samuel Ersson, mv

Adam Ginning, b



Nedskickad:

Helge Grans, b (Lehigh Valley Phantoms, AHL)

Emil Andrae, b (Lehigh Valley Phantoms, AHL)

Oscar Eklind, fw (Lehigh Valley Phantoms, AHL)

Carl Grundström, fw (Lehigh Valley Phantoms, AHL)

Pittsburgh Penguins

Erik Karlsson, b

Rickard Rakell, fw

Filip Hållander, fw



Nedskickad:

Filip Larsson, mv (Wilkes-Barre/Scranton Penguins, AHL)

Sebastian Aho, b (Wilkes-Barre/Scranton Penguins, AHL)

St Louis Blues

Philip Broberg, b

Oskar Sundqvist, fw

Nedskickade:

Leo Lööf, b (Springfield Thunderbirds, AHL)

Theo Lindstein, b (Springfield Thunderbirds, AHL)

Samuel Johannesson, b (Springfield Thunderbirds, AHL)

Simon Robertsson, fw (Springfield Thunderbirds, AHL)

Otto Stenberg, fw (Springfield Thunderbirds, AHL)

San Jose Sharks

Lucas Carlsson, b

Timothy Liljegren, b

John Klingberg, b

William Eklund, fw

Alexander Wennberg, fw



Nedskickade:

Mattias Hävelid, b (San Jose Barracuda, AHL)

Oskar Olausson, fw (San Jose Barracuda, AHL)

Filip Bystedt, fw (San Jose Barracuda, AHL)

Seattle Kraken

Adam Larsson, b

Nedskickade:

Victor Östman, mv (Coachella Valley Firebirds, AHL)

Gustav Olofsson, b (Coachella Valley Firebirds, AHL)

Tampa Bay Lightning

Jonas Johansson, mv

Victor Hedman, b

Pontus Holmberg, fw



Nedskickad:

Simon Lundmark, b (Syracuse Crunch, AHL)

Toronto Maple Leafs

Oliver Ekman Larsson, b

William Nylander, fw

Calle Järnkrok, fw

Nedskickad:

Dennis Hildeby, mv (Toronto Marlies, AHL)

Alexander Nylander, fw (Toronto Marlies, AHL – släppt från tryout)

Utah Mammoth

Kevin Stenlund, fw

Nedskickad:

Noel Nordh, fw (Tucson Roadrunners, AHL)

Vancouver Canucks

Marcus Pettersson, b

Elias Pettersson, b

Elias Pettersson, fw

Jonathan Lekkerimäki, fw

Linus Karlsson, fw

Nils Höglander, fw



Nedskickade:

Vilmer Alriksson, fw (Abbotsford Canucks, AHL)

Nils Åman, fw (Abbotsford Canucks, AHL)

Tom Willander, b (Abbotsford Canucks, AHL)

Vegas Golden Knights

William Karlsson, fw

Nedskickade:

Carl Lindbom, mv (Henderson Silver Knights, AHL)

Jesper Vikman, mv (Henderson Silver Knights, AHL)

Washington Capitals

Rasmus Sandin, b

Nedskickade:

Calle Rosén, b (Hershey Bears, AHL)

Ludwig Persson, fw (Hershey Bears, AHL)

Alexander Suzdalev, fw (Hershey Bears, AHL)

Winnipeg Jets

Gustav Nyquist, fw

David Gustafsson, fw



Nedskickade:

Elias Salomonsson, b (Manitoba Moose, AHL)

Samuel Fagemo, fw (Manitoba Moose, AHL)

Fabian Wagner, fw (Manitoba Moose, AHL)