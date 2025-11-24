Bröt sitt NHL-kontrakt – nu mer än halverar han lönen

Alexandre Texier har hittat en ny NHL-klubb efter uppbrottet från St. Louis Blues. På söndagen skrev han på ett kontrakt med Montréal Canadiens för resten av säsongen – och halverar lönen.

Alexandre Texier är klar för Montréal Canadiens efter uppbrottet från St. Louis Blues. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Montréal Canadiens har en diger skadelista just nu och saknar framför allt forwards som Alex Newhook, Kirby Dach och Patrik Laine.

När Alexandre Texier blev tillgänglig som free agent valde klubben därför att slå till. På söndagen kom Canadiens och fransmannen överens om ett kontrakt för resten av säsongen värt en miljon dollar.

Texier sajnar med Canadiens efter att ha brutit sitt avtal med St. Louis Blues på söndagen. 26-åringen har haft svårt att ta en ordinarie plats i bottenlaget den här säsongen, och efter att ha varit petad i två veckor och dessutom skickats till AHL, kom parterna överens om att gå skilda vägar.

Alexandre Texier halverar lönen i Montréal Canadiens

För Alexandre Texier innebär uppbrottet från Blues en ekonomisk smäll. Han var inne på sista året på ett kontrakt värt 2,1 miljoner dollar per säsong och går i och med det nya avtalet med Canadiens miste om motsvarande cirka fem miljoner kronor i processen.

Fransosen draftades av Columbus Blue Jackets i andra rundan 2017 och fick sitt genombrott i finska KalPa säsongen därpå. Han tillhörde Blue Jackets fram till sommaren 2024, då han trejdades till St. Louis mot ett fjärdeval i draften 2025. Under åren i Columbus hade han problem på det personliga planet och lånades bland annat ut till schweiziska ZSC Lions under säsongen 2022/23 för att kunna vara närmare familjen hemma i Grenoble.

Under NHL-karriären har han svarat för 40 mål och 91 poäng på 240 matcher för Blue Jackets och Blues. Den här säsongen har han en assist på åtta NHL-matcher. Internationellt har Texier gjort fem VM med Frankrike, bland annat i Sverige senast då han var med om att åka ur A-gruppen med sitt hemland.