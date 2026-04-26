Tvingas till vila – efter brutala överkörningen

Carolina Hurricanes-backen Aleksandr Nikisjin har drabbats av en hjärnskakning efter en tung tackling i slutspelet. Nu väntar osäker frånvaro – men lagets avancemang ger honom värdefull tid att återhämta sig.

Aleksandr Nikisjin leds av isen efter den brutala tacklingen från Tyler Kleven. Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

Carolina Hurricanes meddelar att backen Aleksandr Nikisjin har diagnostiserats med en hjärnskakning efter att ha tacklats brutalt av Ottawa Senators-backen Tyler Kleven under match fyra i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet.

Klubben bekräftar även att Nikisjin återvänder till Raleigh tillsammans med laget, där han nu följer NHL:s protokoll för en säker återgång till spel efter hjärnskakning.

Alexander Nikishin was diagnosed with a concussion during Game 4 in Ottawa. He returned with the team to Raleigh where he will continue the NHL’s protocol for a safe return to play. — Hurricanes PR (@CanesPR) April 26, 2026

Nikisjin ådrog sig skadan tidigt i den andra perioden under ett längre tryck från Carolina i egen zon. Han försökte rensa pucken ur zonen, men lyckades inte när Kleven klev upp och fullföljde en tackling. Nikisjin var långsam att resa sig efter smällen och såg omtöcknad ut när han väl kom upp – ett tydligt tecken på hjärnskakning.

Eftersom Klevens tackling var hård men regelrätt dömdes ingen utvisning i situationen, och någon kompletterande bestraffning väntas inte heller.

Tyler Kleven throws a MASSIVE HIT on Alexander Nikishin who was very slow to get up 😳



(via @NHL_On_TNT) pic.twitter.com/l2FtscbFZA — BarDown (@BarDown) April 25, 2026

Aleksandr Nikisjin får chansen till vila

Hurricanes fick dock sista ordet i matchen då de vann med 4–2, fullbordade en svepning i fyra raka matcher mot Senators och tog sig vidare till andra rundan. Där ställs de mot antingen Pittsburgh Penguins eller Philadelphia Flyers. I nuläget leder Flyers den matchserien med 3–1.

För Nikisjin innebär avancemanget också bästa möjliga scenario, då Hurricanes nu kan få upp till en veckas vila – tid som kan användas för återhämtning. Någon exakt tidsplan för hans återkomst har dock ännu inte presenterats, vilket gör det oklart om det rör sig om en kort- eller långvarig frånvaro.

Nikisjin kommer från en stark rookiesäsong där han noterades för 33 poäng (11+22) på 81 matcher, innan han gick poänglös genom sina fyra första slutspelsmatcher. Han lär inte bli finalist till Calder Trophy, men kan ändå få viss uppmärksamhet på en del röster.

Om Nikisjin missar matcher i den andra rundan väntas Hurricanes i första hand ersätta honom med Mike Reilly, som är den enda övriga backen i truppen. Reilly stod för nio poäng (1+8) på 42 matcher under säsongen.

Source: Alexander Nikishin @ Elite Prospects