Adam Engström blir nedskickad till AHL igen.

Efter elva NHL-matcher med Montréal Canadiens väntar nu spel i farmarligan.

Adam Engström skickas ner till farmarlaget igen av Montréal. Foto: Eric Bolte-Imagn Images

Efter att ha gjort succé i AHL den här säsongen blev Adam Engström uppkallad till NHL av Montréal Canadiens. Han gick göra sin NHL-debut i en bortamatch mot Utah Mammoth i slutet av november och spelade två matcher i NHL innan han skickas tillbaka till farmarlaget Laval Rocket. Det blev däremot bara två matcher i AHL innan Engström sedan kallades upp igen i början av december.

Sedan dess har Engström spelat för ”Habs” och gjort nio raka matcher med NHL-laget. Men nu står det klart att 22-åringen återigen blir nedskickad och framöver väntar spel i farmarligan återigen. Det meddelar Montréal Canadiens under torsdagskvällen. Detta med anledning av att viktige backen Kaiden Guhle är på väg tillbaka efter sin långa skadefrånvaro.

Les Canadiens ont cédé le défenseur Adam Engstrom au Rocket de Laval.



The Canadiens have loaned defenseman Adam Engstrom to the Laval Rocket. pic.twitter.com/9uHC014Lql — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 8, 2026

Adam Engström har nämnts i trejdrykten

Adam Engström har totalt spelat elva NHL-matcher med Montréal under årets säsong utan att noteras för en poäng. I AHL har Engström gjort succé med Laval Rocket där han har gjort hela 16 poäng på 20 matcher vilket är tredje bäst av de svenska backarna i farmarligan. Under säsongen har Adam Engström också ryktats kunna vara aktuell för en trejd då flera andra NHL-klubbar ska ha visat intresse för svensken.

Tidigare i sin karriär har den Järna-fostrade backen spelat juniorhockey i Djurgården innan han lämnade för spel i Rögle 2022. Där imponerade han stort i SHL och spelade till sig en plats i den svenska JVM-truppen 2023. Engström var sedan också en nyckelspelare för Rögle när laget gick till SM-final 2024. Hans 22 poäng på 51 matcher under säsongen 2023/24 var tredje bäst av alla U21-spelare i SHL. Därefter tog han steget till Nordamerika och stod för 27 poäng på 66 matcher under sin debutsäsong i AHL förra säsongen.

