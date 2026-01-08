Svenske rookien blir nedskickad till AHL
Adam Engström blir nedskickad till AHL igen.
Efter elva NHL-matcher med Montréal Canadiens väntar nu spel i farmarligan.
Efter att ha gjort succé i AHL den här säsongen blev Adam Engström uppkallad till NHL av Montréal Canadiens. Han gick göra sin NHL-debut i en bortamatch mot Utah Mammoth i slutet av november och spelade två matcher i NHL innan han skickas tillbaka till farmarlaget Laval Rocket. Det blev däremot bara två matcher i AHL innan Engström sedan kallades upp igen i början av december.
Sedan dess har Engström spelat för ”Habs” och gjort nio raka matcher med NHL-laget. Men nu står det klart att 22-åringen återigen blir nedskickad och framöver väntar spel i farmarligan återigen. Det meddelar Montréal Canadiens under torsdagskvällen. Detta med anledning av att viktige backen Kaiden Guhle är på väg tillbaka efter sin långa skadefrånvaro.
Adam Engström har nämnts i trejdrykten
Adam Engström har totalt spelat elva NHL-matcher med Montréal under årets säsong utan att noteras för en poäng. I AHL har Engström gjort succé med Laval Rocket där han har gjort hela 16 poäng på 20 matcher vilket är tredje bäst av de svenska backarna i farmarligan. Under säsongen har Adam Engström också ryktats kunna vara aktuell för en trejd då flera andra NHL-klubbar ska ha visat intresse för svensken.
Tidigare i sin karriär har den Järna-fostrade backen spelat juniorhockey i Djurgården innan han lämnade för spel i Rögle 2022. Där imponerade han stort i SHL och spelade till sig en plats i den svenska JVM-truppen 2023. Engström var sedan också en nyckelspelare för Rögle när laget gick till SM-final 2024. Hans 22 poäng på 51 matcher under säsongen 2023/24 var tredje bäst av alla U21-spelare i SHL. Därefter tog han steget till Nordamerika och stod för 27 poäng på 66 matcher under sin debutsäsong i AHL förra säsongen.
