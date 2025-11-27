Svenske backen NHL-debuterade i natt: ”Otrolig upplevelse”

Adam Engström kallades upp till NHL inför Montréals bortaturné.

På det första stoppet i Utah fick den 22-årige svenskbacken göra sin debut i ligan.

– Det var en otrolig upplevelse och väldigt skönt att vi vann också, säger Engström efter 4–3-segern.

Adam Engström blev en vinnare i NHL-debuten.

Det var dubbla svenska NHL-debutanter under natten till torsdag, svensk tid.

I Washington fick Elias Salomonsson lämna sin debut med Winnipeg som en förlorare, men desto roligare blev det för landsmannen Adam Engström i Salt Lake City. Den svenske backen kallades upp till NHL inför Montréals tre matcher långa bortaturné den här veckan – och redan på första stoppet blev det debut för den 22-årige svensken.

Engström spelade strax under elva minuter när Canadiens vann med 4–3 mot Utah Mammoth.

– Jag var så klart lite nervös i början, men när man kommer in i det är det lugnt. Det var en otrolig upplevelse och väldigt skönt att vi vann också, säger Engström till media efter matchen.

Har imponerat i AHL den här säsongen

Engström draftades av Montréal i tredjerundan 2022 och tog klivet över till Nordamerika efter finalförlusten med Rögle 2024. Fjolårssäsongen spenderades i AHL och även den här säsongen fick han inleda i farmarligan, där han visat framfötterna och producerat 14 poäng (5+9) på 18 matcher. Så sent som i måndags utsågs han till veckans spelare i AHL efter att ha stått för sju poäng på tre matcher med Laval Rocket.

– Allt går mycket fortare här än vad det gör i AHL, så man måste ta snabbare beslut med pucken. I början kändes det som att folk kom mot mig väldigt snabbt, men sen blir man van vid det och det blev bättre ju längre matchen gick, säger Engström.

– Det kändes bra. Jag kände att jag gjorde några bra spel och några bra ingripanden i defensiv zon. Självklart kan jag göra det bättre, men jag var lite nervös i början innan det gick bättre.

Segerorganisatör för Montréal i nattens match var lagkaptenen Nick Suzuki, som stod för två mål i matchen för bortalaget. I Utah stod svenske forwarden Kevin Stenlund för en assist.

Utah Mammoth – Montréal Canadiens 3–4

Utah: Barrett Hayton (3), Kailer Yamamoto (3), Michael Carcone (4).

Montréal: Nick Suzuki 2 (7), Zack Bolduc (5), Ivan Demidov (5).



