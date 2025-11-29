Uppgifter: Svensken kan trejdas – efter NHL-debuten

Adam Engström fick NHL-debutera för Montréal Candiens tidigare i veckan.

Men nu uppges svensken kunna vara aktuell för en trejd – med flera lag som visar intresse.

Adam Engström uppges locka till sig intresse från andra NHL-klubbar. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Den senaste tiden har Adam Engström gjort succé i AHL med Montréals farmarlag Laval Rocket. Tre mål och sju poäng i förra veckans matcher ledde till att han både prisades som veckans spelare i farmarligan samt kallades upp till NHL. Tidigare i veckan fick Engström därmed göra NHL-debut när Montréal Canadiens ställdes mot Utah Mammoth. Engström noterades för ett skott på mål och spelade 10:42 minuter i sin debut när Montréal vann med 4-3.

Sedan dess har Engström dock inte fått spela igen för Montréal, även om han fortsatt är en del av NHL-klubben och inte har blivit nedskickad än.

Nu kommer även uppgifter om att 22-åringen skulle kunna vara på väg bort från Montréal Canadiens. I podcasten ”The Sick Podcast with Tony Marinaro” gästar TSN:s och The Athletics insider Pierre LeBrun som pratar om de senaste ryktena kring ”Habs”. Där säger LeBrun att Engström har lockat till sig intresse från flera andra NHL-klubbar efter sin succé i AHL under hösten. Flera lag vore därför villiga att ge Engström en större chans i NHL än vad Montréal just nu kan erbjuda svensken.

Adam Engström kan trejdas av Montréal Canadiens

Enligt Pierre LeBrun skulle Montréal eventuellt kunna tänka sig att släppa Adam Engström ifall de får ett bra utbyte, som i sådana fall skulle innefatta en etablerad forward som vore redo att gå rakt in i klubbens laguppställning. Än har Canadiens däremot inte fattat något slutgiltigt beslut och klubben har inte heller fått något konkret bud än. Utan LeBrun uppger att andra NHL-lag just nu överväger vad de är villiga att erbjuda för att eventuellt få loss Engström från Montréal.

Adam Engström spelade i Djurgården som junior men flyttade sedan till Rögle 2022 där han direkt fick en framträdande roll i SHL. Han stod för 16 poäng på 43 matcher under sin första säsong i SHL med Rögle och spelade även JVM för Sverige 2023. Säsongen 23/24 stod Engström sedan för 22 poäng på 51 matcher och var en viktig back när Rögle gick till SM-final.

Förra säsongen noterades Adam Engström för 27 poäng på 66 matcher under sin rookie-säsong i AHL. Den här säsongen har han dock lyft sig rejält till 14 poäng på 18 matcher med Laval Rocket under hösten.

