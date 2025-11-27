Svenskens miss i NHL-debuten: ”Sade åt honom att bita ihop”

Elias Salomonsson NHL-debuterade med Winnipeg mot Washington i natt.

Då slutade debuten med en 3–4-förlust och ett kostsamt misstag för den förre Skellefteåbacken.

– Jag sade åt honom att bita ihop och gå vidare, säger tränaren Scott Arniel.

Elias Salomonsson.

Foto: Bildbyrån & NHL.com (Skärmdump)

Elias Salomonsson lämnade Skellefteå AIK efter SM-guldet 2024 för spel i Winnipeg Jets. Sedan flytten till Nordamerika har emellertid chansen i NHL uteblivit – fram till i natt.

Salomonsson fick inleda kvällen med det tradtionsenliga rookievarvet ensam på isen i Washington , men tyvärr slutade debutmatchen mot Capitals i moll för den 21-årige backen. En misslyckad puckmottagning på offensiv blålinje i den tredje perioden gjorde att Connor McMichael kunde sätta fart åt andra hållet och kylift lirka in det matchvinnande 4–2-målet med sin backhand.

På bänken fick Salomonsson uppmuntrande ord av sina lagkamrater.

– Det var oturligt. Pucken studsade lite, eller något. Men man får ta det som en erfarenhet och försöka lägga det bakom sig, säger Salomonsson till Winnipeg Free-reportern Mike McIntyre.

Tränarens ord: ”Sade åt honom att bita ihop”

Målet blev matchavgörande, då Winnipeg lyckades få in en reduceringspuck via Mark Scheifele senare i den tredje perioden. Närmare än så kom dock inte Jets.

– Jag sade åt honom att bita ihop och gå vidare. Jag tyckte han visade mycket mognad emellanåt. Han bjöd på några riktigt fina spel, säger tränaren Scott Arniel.

Salomonsson var inne på två baklängesmål för Jets i matchen, där han loggade strax över 16 minuters istid. I matchen noterades 21-åringen för två tacklingar, vilket var flest bland Jets backar i matchen.

Washington Capitals – Winnipeg Jets 4–3

Washington: John Carlson (6), Jakob Chychrun (9), Aleksandr Ovetjkin (11), Connor McMichael (3).

Winnipeg: Gabriel Vilardi 2 (10), Mark Scheifele (12).