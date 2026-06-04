Marcus Foligno prisas för sitt ledarskap och sitt samhällsengagemang. Minnesota Wild-forwarden har utsetts till vinnare av King Clancy Memorial Trophy 2026 efter sina insatser för bröstcancerforskningen genom initiativet Foligno Face-Off.

Marcus Foligno vinner King Clancy Award 2026 – samma utmärkelse som storebror Nick fick 2017. Foto: NHL.com & Imagn Images

Minnesota Wilds alternerande lagkapten Marcus Foligno har utsetts till vinnare av King Clancy Memorial Trophy 2026, ett pris som delas ut årligen till den spelare som bäst personifierar ledarskap både på och utanför isen samt har gjort betydande humanitära insatser i sitt samhälle.

Den 34-årige Foligno överraskades med utmärkelsen under ett besök på Masonic Cancer Center i Minneapolis. Det som började som ett vanligt besök tillsammans med hans fru och barn förvandlades till en prisceremoni när hans bror och lagkamrat Nick Foligno väntade i ett av rummen för att överräcka pokalen.

Nick Foligno vann själv King Clancy Memorial Trophy 2017 för sitt stöd till barnsjukhus och cancerforskning – det senare till minne av brödernas mamma Janis Foligno, som avled i bröstcancer 2009.

Nu får även Marcus Foligno sitt namn ingraverat på trofén, bland annat tack vare att han varit med och grundat initiativet Foligno Face-Off, som samlade in över 200 000 dollar till bröstcancerforskning under säsongen 2025/26.

On what seemed like a regular visit to the University of Minnesota Masonic Cancer Center, Marcus Foligno was surprised with the King Clancy Memorial Trophy! 🏆



Nick Foligno, who won the trophy in 2017, was also on hand for the big reveal! #NHLAwards pic.twitter.com/DFjgHSe1ip — NHL (@NHL) June 4, 2026

Marcus Foligno vinner King Clancy Memorial Trophy

Foligno Face-Off startade när Marcus och Nick fortfarande spelade i olika lag. Supportrar uppmanades då att donera 17 dollar – Marcus tröjnummer – eller 71 dollar, som var Nicks nummer, för att visa sitt stöd för någon av bröderna under matcher mellan Wild och Chicago Blackhawks. Kampanjen fortsatte även efter att Nick trejdades till Wild i mars och utvecklades från en syskonrivalitet till ett gemensamt projekt för att främja cancerforskningen.

Varje NHL-klubb nominerar en kandidat till King Clancy Memorial Trophy efter grundseriens slut. Därefter utser en kommitté bestående av NHL-kommissionären Gary Bettman, tidigare vinnare av King Clancy-priset samt tidigare mottagare av NHL Foundation Player Award årets vinnare. Förutom äran får vinnaren även 25 000 dollar att skänka till en välgörenhetsorganisation efter eget val.

Marcus Foligno har nu spelat nio hela säsonger i Wild och blir den tredje spelaren i klubbens historia att vinna priset. Tidigare har Jason Zucker och Matt Dumba fått utmärkelsen 2019 respektive 2020. Trofén delades ut för första gången 1988 efter att ha donerats till NHL av dåvarande Toronto Maple Leafs-ägaren Harold Ballard. Fem svenskar har vunnit utmärkelsen: Daniel Alfredsson (2012), Henrik Zetterberg (2015), Henrik Sedin (2016), Henrik och Daniel Sedin gemensamt 2018 samt Mikael Backlund 2023.

Under sin NHL-karriär, som sträcker sig över 15 säsonger med Minnesota Wild och Buffalo Sabres, har Foligno spelat 931 matcher och svarat för 148 mål och totalt 336 poäng. I Stanley Cup-slutspelet har han noterats för sju mål och 14 poäng på 45 matcher.

Source: Marcus Foligno @ Elite Prospects