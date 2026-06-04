Frölunda-trion missar premiären – då får superlöftet chansen

På grund av Frölundas skadelista kommer laget att behöva plocka upp juniorer inför försäsongen, CHL och SHL.

17-årige Bosse Meijer är en av spelarna som kan ta en plats i Frölundas SHL-trupp, det menar huvudtränaren Robert Ohlsson.

– Han har en stor möjlighet just nu att utmana om en tröja i Frölunda, säger huvudtränaren till rakapuckar.com.

Bosse Meijer kan utmana om en ordinarie plats i Frölunda.

Foto: Nicklas Elmrin / Bildbyrån

Frölundas skadekris inför SHL-premiären ser minst sagt kritiskt ut. Med Max Lindholm, Noah Hasa och Erik Thorell skadade är forwardssidan tunn, i år igen.

– Det vi sagt är runt seriepremiär (SHL) på Hasa, slutet september/början av oktober på Thorell och november/december på Lindholm, säger lagets tränare Robert Ohlsson till rakapuckar.com.

Frånvaron är längre än vad den var beräknad från början.

– Det gäller någonstans att vara realistisk, menar tränaren.

Bosse Meijer utmanar om en SHL-plats

Frölunda har redan plockat upp junior-duon ax Westergård och Mads Kongsbak Klyvö till SHL-truppen. Nu tar man ytterligare två juniorerna, nämligen Bosse Meijer och Liam Elofsson, där den förstnämnda ser ut att ha goda chanser att slå sig in i herrlaget.

– Bosse som ändå är center, han har en stor möjlighet just nu att utmana om en tröja i Frölunda, det kan jag säga. Vi har ju inte så många centrar, han är ju talangfull och duktig så att … gör han en bra sommar och kan ta för sig, han kommer få chansen i augusti som det ser ut, fortsätter Ohlsson till sajten.

17-åringen gjorde större delen av säsongen i föreningens U20-lag. Löftet noterades för 37 poäng (16+21) på 31 framträdanden. Han var också en av hjältarna när Småkronorna vann guld i U18-VM för en månad sedan där Meijer gjorde åtta poäng på sju matcher, näst bäst i Sverige.

På grund av den långa skadelistan kan huvudtränaren behöva ta upp fler juniorer till laget.

– Jag tror ju på dem. Vi tror ju på dem. Är det en risk att tro på unga spelare? Jag vet inte. Det har varit så i Frölunda när jag var här senast, i Djurgården, i Skellefteå. Jag ser det mer som en naturlig del. Det tycker jag om.

Source: Bosse Meijer @ Elite Prospects