Efter AHL-succén – kan göra NHL-debut i veckan

Adam Engström har gjort succé i AHL den här säsongen.

Nu kallas han upp till NHL av Montréal Canadiens och kan göra NHL-debut under Canadiens bortaturné i veckan.

Adam Engström kallas upp till Montréal.

Foto: David Kirouac/Icon Sportswire/Alamy

22-årige Adam Engström har gjort succé i AHL under hösten och stod i helgens match mot Belleville för hela fem poäng för sitt Laval Rocket. Totalt är hans poängskörd uppe på 14 poäng på 18 matcher i farmarligan – och nu belönas Engström av NHL-klubben Montréal Canadiens.

Under sena söndagskvällen, svensk tid, meddelade Canadiens att man valt att kalla upp Engström till NHL inför veckans bortaturné.

Imponerade på träningslägret: ”Visade allt som krävs”

Engström imponerade på Montréals lagledning under höstens träningsläger, men skickades ändå till AHL för fortsatt matchning i farmarligan.

– Han visade allt som krävs för att spela i ligan, sade tränaren Martin St. Louis till Montreal Gazette i höstas.

– Jag skulle inte bli förvånad om han har en lång NHL-karriär.

Kan NHL-debutera i Salt Lake City

Första stoppet på Canadiens bortaturné den här veckan är i Salt Lake City för ett möte med Utah Mammoth under natten till torsdag, svensk tid. Därefter ställs man mot Vegas under natten till fredag samt Colorado under sena lördagskvällen.

Adam Engström draftades av Montréal i tredjerundan 2022 och tog klivet över till Nordamerika efter SM-silvret med Rögle 2024. Förra säsongen stod Engström för 27 poäng (5+22) på 66 matcher i AHL för Laval Rocket.

