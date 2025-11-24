Adam Engström, 22, kallades nyligen upp för att få göra sin NHL-debut.

Nu prisas han som bäst i hela AHL, för veckan som gick.

Canadiens-debut väntar för Engström som spelade försäsongen med NHL-laget © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

I NHL utsågs på måndagen Rasmus Andersson till veckans spelare i ligan. Samtidigt annonserar AHL att en annan svensk back får samma utmärkelse – fast i farmarligan.

Det är nämligen Adam Engström, med en bakgrund i SHL med Rögle och tidigare i Djurgårdens juniorlag, som tilldelas denna utmärkelse. Han blev inte bara uppflyttad till NHL och Montreal Canadiens, utan drömveckan fortsätter att bara bli bättre för 22-åringen.

Backen stod för tre mål och fyra assister, totalt sju poäng, på tre matcher. Två av målen var matchavgörande för hans Laval Rocket, innan han blev uppkallad till NHL-laget Montreal Canadiens för första gången.

Coachen tystlåten kring debutplanerna

NHL-debuten står därmed runt hörnet nu för 22-åringen. 2022 valdes han i tredje rundan av NHL-draften av Montreal, som nummer 92.

Men på måndagen ville inte coach Martin St. Louis avslöja hur han tänker kring spel för Adam Engström eller fransmannen Alexandre Texier som också väntas få chansen.

Adam Engström har gjort 14 poäng (5+9) på 18 matcher denna säsong för Laval Rocket i AHL.

