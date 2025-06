Uppgifter: Edmonton Oilers utreds för fusk

Som om inte förlusten i Stanley Cup-finalen var nog. Nu kommer uppgifter om att NHL utreder Edmonton Oilers för lönetaksfusk. Detta för att man hållit forwarden Evander Kane borta från spel hela grundserien för att sedan låta honom göra comeback i slutspelet.

Den här texten är tidigare publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Edmonton Oilers utreds för hur man hanterat omständigheterna kring Evander Kane och hans skador under säsongen. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Trots att det sista kapitlet i Edmonton Oilers säsong skrevs i Stanley Cup-finalen uppger källor att NHL planerar att fortsätta granska Edmontons användning av lönetakslättnad via långtidsskadelistan (LTIR) för forwarden Evander Kane under de kommande dagarna och veckorna.

NHL kan komma att kräva mer information för att säkerställa att Oilers följde kollektivavtalet (CBA) när Kane gjorde comeback i den andra matchen i den första rundan mot Los Angeles Kings, efter att inte ha spelat en enda match under grundserien.

Ligan överväger fortfarande vilka åtgärder som ska vidtas. Det finns en möjlighet till retroaktiv bestraffning om ligan anser att andemeningen i kollektivavtalet har brutits. Inget lag i lönetakseran har ännu straffats för hur de använt LTIR, trots att det är en kontroversiell fråga som väckt många klagomål de senaste åren.

Hittills uppges Oilers ha samarbetat med NHL och tillhandahållit all begärd information och alla medicinska utlåtanden, vilket är standardförfarande vid alla LTIR-återkomster i slutspelet, som granskas särskilt noggrant av ligan. Det är ännu oklart exakt vad NHL kan ha invändningar mot i sin fortsatta granskning av omständigheterna.

Evander Kane genomgick flera operationer

Kane, 33, opererades i september för att åtgärda två avslitna höftadduktormuskler, två bråck och två avslitna nedre magmuskler. Det var ett omfattande ingrepp som i sig beräknades hålla honom borta från spel till slutet av mars, alltså efter trade deadline i mars.

Men den 9 januari genomgick Kane ytterligare en operation för att ta bort en medfödd tumörliknande förändring i sitt knä, vilket försvårade rehabiliteringen ytterligare. Den operationen tvingade honom att pausa rehabiliteringen från ljumskoperationen i sju till åtta veckor. Han återupptog träningen med Oilers i slutet av februari, efter uppehållet för 4 Nations Face-Off.

Kane fick inte klartecken av läkare att spela i den första matchen i Stanley Cup-slutspelet mot Los Angeles, men gjorde comeback två dagar senare i match två. Han bidrog med sex mål och totalt tolv poäng, under Edmontons slutspelsresa, inklusive ett mål i Stanley Cup-finalen. Kane ådrog sig också 32 utvisningsminuter i finalserien, varav tio kom i slutminuterna av finalmatch sex i form av en misconduct. Han deltog därför inte i den traditionella handskakningen med mästarlaget Florida Panthers efter slutsignalen.

Evander Kane var inblandad i en hel del i finalserien mot Florida Panthers. Foto: Jason Franson/The Canadian Press via AP

Kane går nu in i det sista året på sitt femårskontrakt värt 20,5 miljoner dollar, och väntas bli aktuell för en trejd i sommar då Oilers söker större flexibilitet under lönetaket. Ett eventuellt retroaktivt straff från NHL skulle kunna få stor betydelse då varje dollar räknas för Edmonton, särskilt med tanke på kommande kontraktsförlängningar för Leon Draisaitl (14 milöjoner dollar per säsong) och sannolikt även Evan Bouchard.

Värvade spelare som fyllde lönetaksutrymmet

Oilers använde inte Kanes LTIR-utrymme under säsongen förrän man fick klara besked från läkare under det sista dygnet före trade deadline om att Kane inte skulle kunna spela förrän i slutspelet.

General manager Stan Bowman hade kunnat använda det utrymmet för att matcha St. Louis Blues offer sheets på Dylan Holloway och Philip Broberg i augusti, eller för att byta till sig ersättare. När Edmonton den 4 mars genomförde en trevägsaffär för att ta in Trent Frederic, betalade man både New Jersey Devils och Boston Bruins för att behålla hälften av Frederics lön – vilket gav dem tillräckligt med utrymme under lönetaket för att aktivera Kane under grundserien. Det var först när Oilers officiellt meddelade att Kane inte skulle kunna återvända och istället bytte till sig backen Jake Walman från San Jose Sharks som man använde det skapade lönetaksutrymmet som det hade skapat.

Flera NHL-spelare aktiverades i slutspelet

Kane var långt ifrån ensam i ligan om att återvända från långtidsskadelistan lagom till slutspelet.

Toronto Maple Leafs Max Pacioretty gjorde comeback i den tredje matchen i första rundan mot Ottawa Senators efter att ha varit borta sedan 8 februari.

Colorados lagkapten Gabriel Landeskog återvände i match tre i serien mot Dallas Stars efter att ha missat nästan tre hela kalenderår till följd av en unik knäoperation. Landeskog hann spela AHL-matcher med Colorado Eagles under näst sista veckan av NHL:s grundserie i sin comebackprocess, men Avalanche hade inte tillräckligt med lönetaksutrymme för att kunna aktivera honom i grundserien.

Floridas Matthew Tkachuk gjorde också comeback i första matchen av Panthers andra raka Stanley Cup-jakt, men till skillnad från flera andra hade Panthers faktiskt lönetaksutrymme att aktivera honom redan under grundserien – tack vare Aaron Ekblads 20 matchers avstängning för dopning – även om Tkachuk inte fick klartecken.

Under de senaste åren har allt fler general managers i ligan uttryckt stöd för att NHL ska ta itu med hur LTIR används i samband med återkomster till slutspelet. Flera lag har anklagat sina konkurrenter för att medvetet ha gömt spelare på LTIR till slutspelet och använt det utrymmet vid trade deadline – för att sedan aktivera spelarna i slutspelet där lönetaket inte längre gäller. Ämnet är fortfarande på bordet i de pågående förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan NHL och spelarfacket NHLPA, där ett förslag om ett ”mjukt” lönetak i slutspelet diskuteras för att potentiellt täppa till detta kryphål.