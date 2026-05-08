TV: Carolina stormar mot konferensfinal

Seger för Carolina med 4–1 mot Philadelphia

Jalen Chatfield matchvinnare för Carolina

Tredje raka segern för Carolina

Carolina har skapat sig ett bra läge att vinna matchserien mot Philadelphia i Stanley Cup-kvartsfinal herr, efter seger på bortaplan med 4–1 (1–0, 1–1, 2–0). Carolina leder nu matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Philadelphia nästa för Carolina

Carolina tog ledningen efter 17 minuters spel genom Jordan Staal på passning från Andrej Svetjnikov och Shayne Gostisbehere.

Philadelphia kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.29 i andra perioden genom Trevor Zegras efter förarbete från Emil Andrae och Porter Martone. Efter 15.58 i andra perioden nätade Jalen Chatfield på pass av Jordan Staal och Jordan Martinook och gav Carolina ledningen.

3.50 in i tredje perioden satte Andrej Svetjnikov pucken framspelad av Sebastian Aho och Shayne Gostisbehere och ökade ledningen. Efter 7.08 slog Nikolaj Ehlers till på pass av Jordan Martinook och K’Andre Miller och ökade ledningen för Carolina.

Philadelphia–Carolina 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (17.27) Jordan Staal (Andrej Svetjnikov, Shayne Gostisbehere).

Andra perioden: 1–1 (22.29) Trevor Zegras (Emil Andrae, Porter Martone), 1–2 (35.58) Jalen Chatfield (Jordan Staal, Jordan Martinook).

Tredje perioden: 1–3 (43.50) Andrej Svetjnikov (Sebastian Aho, Shayne Gostisbehere), 1–4 (47.08) Nikolaj Ehlers (Jordan Martinook, K’Andre Miller).

Utvisningar, Philadelphia: 13×2 min, 1×10 min. Carolina: 8×2 min.

Ställning i serien: Philadelphia–Carolina 0–3 (bäst av 7)

