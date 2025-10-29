Winnipeg vinnare mot Minnesota – avgjorde i förlängningen

Winnipeg vann med 4–3 efter förlängning

Winnipegs sjunde seger på de senaste nio matcherna

Kyle Connor avgjorde för Winnipeg

Det blev en riktigt tajt match när Minnesota tog emot Winnipeg i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (2–0, 0–2, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte 46 sekunder in i förlängningen blev Kyle Connor som stod för det avgörande målet.

Segern var Winnipegs sjunde på de senaste nio matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Resultatet innebär att Minnesota nu har fyra förluster i rad.

Chicago nästa för Winnipeg

Winnipeg tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara 0 minuter. Minnesota reducerade och kvitterade till 2–2 genom Kirill Kaprizov och Brock Faber i andra perioden. 4 minuter in i tredje perioden nätade Minnesotas Marcus Johansson på pass av Brock Faber och Marco Rossi och gav laget ledningen.

11.35 in i perioden slog Nino Niederreiter till på pass av Gustav Nyquist och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Winnipeg 46 sekunder in i förlängningen blev Kyle Connor med det avgörande 4–3-målet.

Det här var Minnesotas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Winnipegs tredje uddamålsseger.

I nästa match möter Minnesota Pittsburgh hemma och Winnipeg möter Chicago hemma. Båda matcherna spelas fredag 31 oktober 01.00.

Minnesota–Winnipeg 3–4 (0–2, 2–0, 1–1, 0–1)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 0–1 (12.16) Gabriel Vilardi (Neal Pionk, Logan Stanley), 0–2 (12.38) Vladislav Namestnikov (Neal Pionk, Logan Stanley).

Andra perioden: 1–2 (26.03) Kirill Kaprizov (Matt Boldy, Jared Spurgeon), 2–2 (33.12) Brock Faber.

Tredje perioden: (Brock Faber, Marco Rossi), 3–3 (51.35) Nino Niederreiter (Gustav Nyquist).

Förlängning: 3–4 (60.46) Kyle Connor (Mark Scheifele, Josh Morrissey).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 1-2-2

Winnipeg: 3-0-2

Nästa match:

Minnesota: Pittsburgh Penguins, hemma, 31 oktober

Winnipeg: Chicago Blackhawks, hemma, 31 oktober