Washington vann mot NY Islanders

Seger för Washington med 4–1 mot NY Islanders

Anthony Beauvillier avgjorde för Washington

Tredje raka segern för Washington

Washington segrade efter underläge på hemmaplan i Capital One Arena mot NY Islanders i NHL. 4–1 (0–1, 2–0, 2–0) slutade matchen på tisdagen.

Washington–NY Islanders – mål för mål

Mathew Barzal gav NY Islanders ledningen efter 16 minuter.

Efter 5.29 i andra perioden slog Martin Fehervary till på pass av Tom Wilson och Nic Dowd och kvitterade för Washington. Anthony Beauvillier gjorde dessutom 2–1 efter 6.00 framspelad av Matt Roy och Alexander Ovetjkin.

8.46 in i tredje perioden satte Nic Dowd pucken framspelad av Rasmus Sandin och Ethen Frank och ökade ledningen. Efter 17.35 nätade John Carlson på pass av Aljaksej Protas och ökade ledningen för Washington.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Washington på fjärde plats i Metropolitan division och NY Islanders på tredje plats i Metropolitan division.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Washington Capitals har tagit två segrar före den här matchen. New York Islanders vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, onsdag 4 februari möter Washington Philadelphia borta i Xfinity Mobile Arena 01.00 medan NY Islanders spelar hemma mot Pittsburgh 01.30.

Washington–NY Islanders 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (16.38) Mathew Barzal.

Andra perioden: 1–1 (25.29) Martin Fehervary (Tom Wilson, Nic Dowd), 2–1 (26.00) Anthony Beauvillier (Matt Roy, Alexander Ovetjkin).

Tredje perioden: 3–1 (48.46) Nic Dowd (Rasmus Sandin, Ethen Frank), 4–1 (57.35) John Carlson (Aljaksej Protas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 3-1-1

NY Islanders: 3-0-2

Nästa match:

Washington: Philadelphia Flyers, borta, 4 februari 01.00

NY Islanders: Pittsburgh Penguins, hemma, 4 februari 01.30