Washington tog revansch på NY Rangers

Seger för Washington med 6–3 mot NY Rangers

Aljaksej Protas avgjorde för Washington

Tredje raka förlusten för NY Rangers

Det blev 6–3 (1–1, 2–1, 3–1) till Washington när laget mötte NY Rangers på onsdagen i NHL. Med det tog hemmalaget Washington en skön revansch, då NY Rangers vann senaste mötet lagen emellan i onsdags med 7–3.

Washington–NY Rangers – mål för mål

Washington tog ledningen efter tolv minuters spel genom Anthony Beauvillier efter förarbete från Ryan Leonard och Matt Roy.

Efter 19.20 kvitterade NY Rangers när Vincent Trocheck hittade rätt på pass av Artemi Panarin och Adam Fox.

Washington startade andra perioden bäst. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Tom Wilson och Justin Sourdif innan NY Rangers svarade och gjorde 3–2 genom Adam Fox.

Washington hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 13.34 genom Aljaksej Protas och gick upp till 5–2 innan NY Rangers svarade.

Till slut blev det 6–3 till Washington.

Washingtons Tom Wilson stod för två mål och ett assist.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Washington Ottawa borta på torsdag 1 januari 19.00. NY Rangers möter Florida lördag 3 januari 02.00 borta.

Washington–NY Rangers 6–3 (1–1, 2–1, 3–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (12.27) Anthony Beauvillier (Ryan Leonard, Matt Roy), 1–1 (19.20) Vincent Trocheck (Artemi Panarin, Adam Fox).

Andra perioden: 2–1 (27.33) Tom Wilson (Connor McMichael, Rasmus Sandin), 3–1 (31.12) Justin Sourdif (Alex Ovetjkin), 3–2 (35.17) Adam Fox (Mika Zibanejad, Artemi Panarin).

Tredje perioden: 4–2 (53.34) Aljaksej Protas (Rasmus Sandin, Nic Dowd), 5–2 (56.37) Tom Wilson (Connor McMichael), 5–3 (58.16) Braden Schneider (Gabriel Perreault), 6–3 (59.11) Justin Sourdif (Tom Wilson, Aljaksej Protas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 2-1-2

NY Rangers: 1-1-3

Nästa match:

Washington: Ottawa Senators, borta, 1 januari 19.00

NY Rangers: Florida Panthers, borta, 3 januari 02.00