Washington tog ännu en seger – 5–1 mot Minnesota

Washington vann med 5–1 mot Minnesota

Washingtons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Dylan Strome tvåmålsskytt för Washington

5–1 (1–0, 1–1, 3–0) blev resultatet när Washington och Minnesota möttes i Capital One Arena på lördagen. I och med detta har Washington fyra raka segrar i NHL.

Aljaksej Protas matchvinnare för Washington

Dylan Strome gav Washington ledningen efter 17.53 på pass av Alex Ovetjkin och Martin Fehervary. Minnesota kvitterade till 1–1 genom Marcus Johansson i andra perioden.

Washington gjorde 2–1 genom Aljaksej Protas efter 17.19. Även i tredje perioden var Washington starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Alex Ovetjkin, Dylan Strome och Tom Wilson och avgjorde matchen.

Dylan Strome gjorde två mål för Washington och spelade dessutom fram till två mål.

Minnesota vann senast lagen möttes med 4–2 i Xcel Energy Center.

Den 17 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Xcel Energy Center.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 19 oktober. Då möter Washington Vancouver i Capital One Arena 18.30. Minnesota tar sig an Philadelphia borta 01.00.

Washington–Minnesota 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (17.53) Dylan Strome (Alex Ovetjkin, Martin Fehervary).

Andra perioden: 1–1 (36.47) Marcus Johansson, 2–1 (37.19) Aljaksej Protas (Tom Wilson, Rasmus Sandin).

Tredje perioden: 3–1 (41.19) Alex Ovetjkin (Dylan Strome), 4–1 (51.33) Dylan Strome (Anthony Beauvillier, Martin Fehervary), 5–1 (58.03) Tom Wilson (John Carlson, Dylan Strome).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-0-1

Minnesota: 2-0-3

Nästa match:

Washington: Vancouver Canucks, hemma, 19 oktober

Minnesota: Philadelphia Flyers, borta, 19 oktober