Vita Hästen J20 vann toppmötet med Alvesta

Vita Hästen J20 vann med 5–4 efter förlängning

Vita Hästen J20:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Emil Aldén med två mål för Vita Hästen J20

Det var toppmöte i U20 juniorettan syd herr när Vita Hästen J20 tog emot tredjeplacerade Alvesta. Vita Hästen J20 vann matchen med 5–4 (1–0, 2–1, 1–3, 1–0) efter förlängning.

Milo Lennartsson blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 4.39 in i förlängningen.

I och med detta har Vita Hästen J20 hela sex raka segrar i U20 juniorettan syd herr.

Melvin Mörlin gav Vita Hästen J20 ledningen efter 12.04 framspelad av Filip Törnström och Charlie Bäckström.

Vita Hästen J20 utökade ledningen genom Emil Aldén efter 8.54 i andra perioden.

Alvesta reducerade dock till 2–1 genom Hampus Harrysson efter 9.15 av perioden.

Vita Hästen J20 gjorde 3–1 genom Emil Aldén som gjorde sitt andra mål efter 18.19.

Alvesta gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–1 till ledning med 3–4. Det sista målet kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Vita Hästen J20 kvitterade till 4–4 genom Emil Önander med knappt två minuter kvar att spela.

I förlängningen tog det 4.39 innan Vita Hästen J20 också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev Milo Lennartsson.

Alvestas Eric Jarnemyr hade tre assists och Hampus Harrysson stod för tre poäng, varav två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Vita Hästen J20 på andra plats och Alvesta på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Alvesta med 3–1.

I nästa match, lördag 14 februari möter Vita Hästen J20 Mölndal Hockey U20 hemma i Himmelstalundshallen 13.50 medan Alvesta spelar borta mot Boro/Vetlanda 14.00.

Vita Hästen J20–Alvesta 5–4 (1–0, 2–1, 1–3, 1–0)

U20 juniorettan syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (12.04) Melvin Mörlin (Filip Törnström, Charlie Bäckström).

Andra perioden: 2–0 (28.54) Emil Aldén (Victor Lander, Jakob Holgersson), 2–1 (29.15) Hampus Harrysson (Eric Jarnemyr, Douglas Jonsson), 3–1 (38.19) Emil Aldén (Tristan Johansen, Victor Lander).

Tredje perioden: 3–2 (43.22) Hampus Harrysson (Malte Sonnbjer, Eric Jarnemyr), 3–3 (52.07) William Björkman (Eric Jarnemyr, Hampus Harrysson), 3–4 (58.09) Mio Jönsson (Dante Hellström, Hugo Rohlin), 4–4 (58.34) Emil Önander (Ville Emvall, Eliam Heine-Hällborn).

Förlängning: 5–4 (64.39) Milo Lennartsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 5-0-0

Alvesta: 2-1-2

Nästa match:

Vita Hästen J20: IF Mölndal Hockey, hemma, 14 februari 13.50

Alvesta: Boro Vetlanda HC, borta, 14 februari 14.00