Vita Hästen J20 har fem raka segrar – vann mot Mörrums GoIS U20 med 6–2

Seger för Vita Hästen J20 med 6–2 mot Mörrums GoIS U20

Vita Hästen J20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Frans Vejkabo avgjorde för Vita Hästen J20

Formen är bra just nu för Vita Hästen J20. På lördagen kom femte raka segern i U20 juniorettan syd herr, 6–2 (2–0, 2–1, 2–1), borta mot Mörrums GoIS U20. Det innebär att Mörrums GoIS U20 åkte på fjärde raka förlusten.

Mörrums GoIS U20–Vita Hästen J20 – mål för mål

Tristan Johansen gav Vita Hästen J20 ledningen efter nio minuters spel efter förarbete från Milliam Dahlgren och Kingston Mckenzie. 0–2 kom efter 18.43 när Ville Emvall slog till efter pass från Karl Emvall och Victor Lander.

Vita Hästen J20 ökade ledningen till 0–3 genom Frans Vejkabo efter 15.07 i andra perioden.

Mörrums GoIS U20 reducerade dock till 1–3 genom Caesar Glifberg med 3.13 kvar att spela av perioden.

Efter 18.39 ökade Vita Hästen J20 på till 1–4 genom Edgar Klavins.

Efter 4.21 i tredje perioden ökade Vita Hästen J20 på till 1–5 genom Filip Törnström.

Mörrums GoIS U20 gjorde 2–5 genom Sebastian Erkenbölling med 3.06 kvar att spela av perioden.

Vita Hästen J20 kunde dock avgöra till 2–6 med 2.02 kvar av matchen genom Emil Aldén.

Det här betyder att Mörrums GoIS U20 ligger kvar på nionde plats i tabellen och Vita Hästen J20 på andra plats.

Lagen möts igen 18 februari i Himmelstalundshallen.

I nästa match, tisdag 10 februari möter Mörrums GoIS U20 Vänersborg borta i Brätte Ishall 19.30 medan Vita Hästen J20 spelar hemma mot Alvesta 19.40.

Mörrums GoIS U20–Vita Hästen J20 2–6 (0–2, 1–2, 1–2)

U20 juniorettan syd herr, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (9.38) Tristan Johansen (Milliam Dahlgren, Kingston Mckenzie), 0–2 (18.43) Ville Emvall (Karl Emvall, Victor Lander).

Andra perioden: 0–3 (35.07) Frans Vejkabo (Tristan Johansen, Melvin Mörlin), 1–3 (36.47) Caesar Glifberg (Oliver Tykesson), 1–4 (38.39) Edgar Klavins (Ville Emvall, Melvin Mörlin).

Tredje perioden: 1–5 (44.21) Filip Törnström (Emil Aldén), 2–5 (56.54) Sebastian Erkenbölling (Robin Eskelinen, Matei Bolocan), 2–6 (57.58) Emil Aldén (Elliot Fäldt, Jakob Holgersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS U20: 1-0-4

Vita Hästen J20: 5-0-0

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: Vänersborgs HC, borta, 10 februari 19.30

Vita Hästen J20: Alvesta SK, hemma, 10 februari 19.40