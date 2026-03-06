Vimmerby avgjorde i förlängningen mot Troja-Ljungby

Vimmerby vann med 4–3 efter förlängning

Vimmerbys femte seger på de senaste sex matcherna

Hugo Orrsten avgjorde för Vimmerby

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Vimmerby avgöra den jämna matchen borta mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. Slutresultatet blev 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–1). Hugo Orrsten blev matchhjälte för Vimmerby med sitt mål i förlängningen.

Segern var Vimmerbys femte på de senaste sex matcherna.

Troja-Ljungby–Vimmerby – mål för mål

Vimmerby tog ledningen efter 7.17 genom Marcus Limpar Lantz med assist av Elias Lindgren. Efter 15.32 kvitterade Troja-Ljungby när Fabian Hellström hittade rätt framspelad av Axel Wemmenborn och Linus Skager.

Troja-Ljungby startade också andra perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Nils Håkansson och Axel Wemmenborn innan Vimmerby svarade och gjorde 3–2 genom Johan Mörnsjö.

12.02 in i tredje perioden satte Adam Petersson pucken på pass av Gustaf Malmkvist och Arvid Caderoth och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.17 innan Vimmerby också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Hugo Orrsten, på pass av Filip Fornåå Svensson och Arvid Hurtig.

Troja-Ljungby–Vimmerby 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (7.17) Marcus Limpar Lantz (Elias Lindgren), 1–1 (15.32) Fabian Hellström (Axel Wemmenborn, Linus Skager).

Andra perioden: 2–1 (28.59) Nils Håkansson (Jaidy Van Mourik, Carl Ernstig), 3–1 (31.01) Axel Wemmenborn (Linus Skager, Dennis Fröland), 3–2 (38.04) Johan Mörnsjö.

Tredje perioden: 3–3 (52.02) Adam Petersson (Gustaf Malmkvist, Arvid Caderoth).

Förlängning: 3–4 (61.17) Hugo Orrsten (Filip Fornåå Svensson, Arvid Hurtig).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-1-3

Vimmerby: 4-0-1