Vegas toppar Pacific division efter seger mot Los Angeles

Seger för Vegas med 3–2 efter förlängning

Vegas femte seger på de senaste sex matcherna

Mark Stone matchvinnare för Vegas

Vegas leder Pacific division efter bortaseger med 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0) efter förlängning mot Los Angeles. Vegas leder divisionen två poäng före Edmonton som dessutom har två matcher mer spelade. Los Angeles ligger på femte plats i Pacific division.

Segermålet för Vegas stod Mark Stone för 1.00 in i förlängningen.

Inför matchen hade Vegas fyra raka förluster mot just Los Angeles.

Det här innebär att Vegas nu har fem segrar i följd i NHL.

Los Angeles–Vegas – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Braeden Bowman gjorde 1–0 till Vegas 3.56 in i andra perioden med assist av Jack Eichel och Shea Theodore.

Los Angeles kvitterade till 1–1 genom Kevin Fiala i tredje perioden.

Efter 12.07 i tredje perioden gjorde Vegas 1–2 genom Mitch Marner.

Los Angeles kvitterade till 2–2 genom Brandt Clarke med 1.26 kvar att spela av perioden.

I förlängningen tog det 1.00 innan Vegas avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Mark Stone.

När lagen möttes senast vann Los Angeles med 6–5 efter avgörande på straffar.

Nästa motstånd för Los Angeles är Anaheim Ducks. Lagen möts lördag 17 januari 04.30 i Crypto.com Arena. Vegas tar sig an Toronto hemma fredag 16 januari 03.30.

Los Angeles–Vegas 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–1)

NHL, Crypto.com Arena

Andra perioden: 0–1 (23.56) Braeden Bowman (Jack Eichel, Shea Theodore).

Tredje perioden: 1–1 (46.24) Kevin Fiala (Alex Turcotte, Andrej Kuzmenko), 1–2 (52.07) Mitch Marner (Mark Stone, Jack Eichel), 2–2 (58.34) Brandt Clarke (Adrian Kempe, Kevin Fiala).

Förlängning: 2–3 (61.00) Mark Stone.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-2-2

Vegas: 5-0-0

Nästa match:

Los Angeles: Anaheim Ducks, hemma, 17 januari 04.30

Vegas: Toronto Maple Leafs, hemma, 16 januari 03.30