Västerås vann – efter hattrick av Carl Jakobsson

Västerås-seger med 4–3 mot Bik Karlskoga

Carl Jakobsson gjorde tre mål när Västerås segrade borta mot Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan. Till slut blev det 4–3 (0–1, 2–1, 2–1).

Carl Jakobsson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 17.32 in i tredje perioden.

Elias Ekström gjorde 1–0 till Bik Karlskoga efter 18.45 på pass av Hampus Plato. Bik Karlskoga utökade ledningen genom Åke Stakkestad efter 7.11 i andra perioden.

Västerås reducerade och kvitterade till 2–2 genom Konstantin Komarek och Carl Jakobsson. Västerås gjorde 2–3 genom Carl Jakobsson som gjorde sitt andra mål efter 2.43 i tredje perioden.

Bik Karlskoga kvitterade till 3–3 genom Hampus Plato med 4.02 kvar att spela av perioden.

Västerås kunde dock avgöra till 3–4 med 2.28 kvar av matchen genom Carl Jakobsson.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Bik Karlskoga med 12–14 och Västerås med 15–19 i målskillnad. Det här var Västerås tredje uddamålsseger.

Västerås nya tabellposition är elfte plats medan Bik Karlskoga är på femte plats.

Bik Karlskoga tar sig an Modo Hockey i nästa match borta fredag 24 oktober 20.30. Västerås möter samma dag 19.00 Mora hemma.

Bik Karlskoga–Västerås 3–4 (1–0, 1–2, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (18.45) Elias Ekström (Hampus Plato).

Andra perioden: 2–0 (27.11) Åke Stakkestad (Eero Teräväinen, Kalle Jellvert), 2–1 (27.27) Konstantin Komarek (Veikko Loimaranta, Oscar Lawner), 2–2 (29.47) Carl Jakobsson (Viktor Pennerborn, Svante Sjödin).

Tredje perioden: 2–3 (42.43) Carl Jakobsson, 3–3 (55.58) Hampus Plato (Elias Ekström), 3–4 (57.32) Carl Jakobsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 2-0-3

Västerås: 2-1-2

Nästa match:

Bik Karlskoga: Modo Hockey, borta, 24 oktober

Västerås: Mora IK, hemma, 24 oktober