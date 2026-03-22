Vassast i straffläggningen – Winnipeg vann mot NY Rangers

Det blev en riktigt tajt match när NY Rangers tog emot Winnipeg i NHL. Matchen avgjordes först efter straffar där Winnipeg var starkast. Slutresultatet blev 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1). Kyle Connor blev hjälte i straffläggningen.

Resultatet innebär att NY Rangers nu har fyra förluster i rad.

Adam Lowry gjorde 1–0 till Winnipeg efter 13 minuter efter förarbete från Gabriel Vilardi och Cole Perfetti.

NY Rangers kvitterade till 1–1 genom Tye Kartye i början av andra perioden i andra perioden.

Winnipeg tog ledningen på nytt genom Gabriel Vilardi efter 6.43.

NY Rangers kvitterade till 2–2 genom Mika Zibanejad efter 14.03 av perioden.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I straffläggningen var det Winnipeg som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Kyle Connor för.

När lagen senast möttes vann NY Rangers med 6–3.

Nästa motstånd för NY Rangers är Ottawa. Lagen möts tisdag 24 mars 00.30 i Madison Square Garden. Winnipeg tar sig an Vegas hemma onsdag 25 mars 01.00.

NY Rangers–Winnipeg 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (13.06) Adam Lowry (Gabriel Vilardi, Cole Perfetti).

Andra perioden: 1–1 (20.41) Tye Kartye (JT Miller), 1–2 (26.43) Gabriel Vilardi (Kyle Connor, Josh Morrissey), 2–2 (34.03) Mika Zibanejad (Adam Fox, JT Miller).

Straffar: 2–3 (65.00) Kyle Connor.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-1-3

Winnipeg: 2-2-1

Nästa match:

NY Rangers: Ottawa Senators, hemma, 24 mars 00.30

Winnipeg: Vegas Golden Knights, hemma, 25 mars 01.00