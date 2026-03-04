Utah Mammoth vann med 3–2 borta mot Washington

Seger för Utah Mammoth med 3–2 mot Washington

John-Jason Peterka matchvinnare för Utah Mammoth

Andra raka nederlaget för Washington

Bortalaget Utah Mammoth tog en uddamålsseger i matchen mot Washington i Capital One Arena. Laget vann matchen i NHL på onsdagen med 3–2 (2–1, 1–0, 0–1).

Washington–Utah Mammoth – mål för mål

Utah Mammoth startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Dylan Guenther och Michail Sergatjov innan Washington svarade och gjorde 2–1 genom Pierre-Luc Dubois.

Efter 18.24 i andra perioden slog John-Jason Peterka till framspelad av Logan Cooley och Sean Durzi och gjorde 1–3.

6.31 in i tredje perioden satte Ryan Leonard pucken på pass av Dylan Strome och Jakob Chychrun och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Washington.

Lagen spelar mot varandra igen den 27 mars i Delta Center.

Nästa motstånd för Washington är Boston. Lagen möts lördag 7 mars 18.30 i TD Garden. Utah Mammoth tar sig an Philadelphia borta fredag 6 mars 01.00.

Washington–Utah Mammoth 2–3 (1–2, 0–1, 1–0)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (11.12) Dylan Guenther (Clayton Keller, Nick Schmaltz), 0–2 (13.23) Michail Sergatjov (Clayton Keller, Dylan Guenther), 1–2 (19.27) Pierre-Luc Dubois (Rasmus Sandin).

Andra perioden: 1–3 (38.24) John-Jason Peterka (Logan Cooley, Sean Durzi).

Tredje perioden: 2–3 (46.31) Ryan Leonard (Dylan Strome, Jakob Chychrun).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 3-0-2

Utah Mammoth: 3-0-2

Nästa match:

Washington: Boston Bruins, borta, 7 mars 18.30

Utah Mammoth: Philadelphia Flyers, borta, 6 mars 01.00