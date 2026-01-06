Utah Mammoth vann efter förlängning mot NY Rangers
- Utah Mammoth vann med 3–2 efter förlängning
- Sean Durzi matchvinnare för Utah Mammoth
- Buffalo nästa motståndare för NY Rangers
Matchen i NHL mellan hemmalaget NY Rangers och gästande Utah Mammoth var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Sean Durzi som stod för det avgörande målet.
NY Rangers–Utah Mammoth – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
NY Rangers gjorde 1–0 genom Alexis Lafreniere efter 8.29 i andra perioden.
Utah Mammoth kvitterade till 1–1 genom Dylan Guenther efter 12.38 av perioden.
Efter 16.36 gjorde NY Rangers 2–1 genom Vincent Trocheck.
6.15 in i tredje perioden slog Michael Carcone till på pass av John Marino och kvitterade.
Matchvinnare för bortalaget Utah Mammoth blev Sean Durzi som 1.06 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.
När lagen senast möttes vann Utah med 3–2.
I nästa match möter NY Rangers Buffalo hemma på fredag 9 januari 01.00. Utah Mammoth möter Ottawa torsdag 8 januari 03.30 hemma.
NY Rangers–Utah Mammoth 2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–1)
NHL, Madison Square Garden
Andra perioden: 1–0 (28.29) Alexis Lafreniere (Mika Zibanejad, Artemi Panarin), 1–1 (32.38) Dylan Guenther (Ian Cole), 2–1 (36.36) Vincent Trocheck (Artemi Panarin, Mika Zibanejad).
Tredje perioden: 2–2 (46.15) Michael Carcone (John Marino).
Förlängning: 2–3 (61.06) Sean Durzi (Nick Schmaltz, Lawson Crouse).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
NY Rangers: 1-2-2
Utah Mammoth: 2-0-3
Nästa match:
NY Rangers: Buffalo Sabres, hemma, 9 januari 01.00
Utah Mammoth: Ottawa Senators, hemma, 8 januari 03.30
