Utah Mammoth vann efter förlängning mot NY Rangers

Utah Mammoth vann med 3–2 efter förlängning

Sean Durzi matchvinnare för Utah Mammoth

Buffalo nästa motståndare för NY Rangers

Matchen i NHL mellan hemmalaget NY Rangers och gästande Utah Mammoth var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Sean Durzi som stod för det avgörande målet.

NY Rangers–Utah Mammoth – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

NY Rangers gjorde 1–0 genom Alexis Lafreniere efter 8.29 i andra perioden.

Utah Mammoth kvitterade till 1–1 genom Dylan Guenther efter 12.38 av perioden.

Efter 16.36 gjorde NY Rangers 2–1 genom Vincent Trocheck.

6.15 in i tredje perioden slog Michael Carcone till på pass av John Marino och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Utah Mammoth blev Sean Durzi som 1.06 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

När lagen senast möttes vann Utah med 3–2.

I nästa match möter NY Rangers Buffalo hemma på fredag 9 januari 01.00. Utah Mammoth möter Ottawa torsdag 8 januari 03.30 hemma.

NY Rangers–Utah Mammoth 2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Andra perioden: 1–0 (28.29) Alexis Lafreniere (Mika Zibanejad, Artemi Panarin), 1–1 (32.38) Dylan Guenther (Ian Cole), 2–1 (36.36) Vincent Trocheck (Artemi Panarin, Mika Zibanejad).

Tredje perioden: 2–2 (46.15) Michael Carcone (John Marino).

Förlängning: 2–3 (61.06) Sean Durzi (Nick Schmaltz, Lawson Crouse).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-2-2

Utah Mammoth: 2-0-3

Nästa match:

NY Rangers: Buffalo Sabres, hemma, 9 januari 01.00

Utah Mammoth: Ottawa Senators, hemma, 8 januari 03.30