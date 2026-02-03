Underläge med fem mål – Nashville vände till seger

Nashville segrade – 6–5 mot St Louis

Steven Stamkos matchvinnare för Nashville

Andra raka segern för Nashville

St Louis körde över Nashville på bortaplan och ledde med 5–1 i andra perioden. Då kom kollapsen – och Nashville gjorde fem raka mål. Nashville vann matchen i NHL med 6–5 (1–2, 2–3, 3–0).

Minnesota nästa för Nashville

St Louis var starkast i första perioden som laget vann med 2–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Nashville vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–5 till 6–5 i tredje perioden. Stamkos 6–5-mål kom med knappt tio minuter kvar av matchen.

Nashvilles Roman Josi hade fyra assists och Luke Evangelista hade tre assists. Jordan Kyrou hade tre assists och Pavel Butjnevitj gjorde två mål och spelade fram till ett mål för St Louis.

Det här betyder att Nashville ligger kvar på femte plats i Central division och St Louis sist, på åttonde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Nashville och St Louis den här säsongen. Nashville Predators vann de två första mötena. St Louis Blues vann senast lagen möttes.

Torsdag 5 februari spelar Nashville hemma mot Minnesota 02.00 och St Louis mot Dallas borta 03.30 i American Airlines Center.

Nashville–St Louis 6–5 (1–2, 2–3, 3–0)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (4.53) Jake Neighbours (Justin Faulk, Tyler Tucker), 1–1 (9.16) Ryan O’Reilly (Filip Forsberg, Roman Josi), 1–2 (14.24) Pavel Butjnevitj (Jake Neighbours, Jordan Kyrou).

Andra perioden: 1–3 (20.45) Pavel Butjnevitj (Jordan Kyrou), 1–4 (23.25) Philip Broberg (Jordan Kyrou, Pavel Butjnevitj), 1–5 (23.55) Colton Parayko (Jimmy Snuggerud, Philip Broberg), 2–5 (31.35) Michael McCarron (Michael Bunting, Roman Josi), 3–5 (33.49) Filip Forsberg (Roman Josi, Erik Haula).

Tredje perioden: 4–5 (42.02) Ryan O’Reilly (Justin Barron, Luke Evangelista), 5–5 (47.14) Steven Stamkos (Luke Evangelista, Roman Josi), 6–5 (50.23) Steven Stamkos (Brady Skjei, Luke Evangelista).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-2-1

St Louis: 1-1-3

Nästa match:

Nashville: Minnesota Wild, hemma, 5 februari 02.00

St Louis: Dallas Stars, borta, 5 februari 03.30