Uddamålsseger för Sollentuna mot Göta

Sollentuna segrade – 3–2 mot Göta

Elias Sunebäck matchvinnare för Sollentuna

Andra raka segern för Sollentuna

Sollentuna vann en målmässigt jämn match hemma mot Göta i U20 region öst herr på lördagen. 3–2 (2–2, 1–0, 0–0) slutade matchen.

Sollentuna–Göta – mål för mål

Sollentuna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter.

Göta reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jakob Thornquist och Gustav Fondelius. Efter 13.37 i andra perioden slog Elias Sunebäck till, på pass av August Ullén och Itay Tamir och gav Sollentuna ledningen. I tredje perioden höll Sollentuna i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Sollentunas andra uddamålsseger den här säsongen.

Det här betyder att Sollentuna nu ligger på femte plats i tabellen och Göta är på nionde plats.

Den 1 november tar lagen sig an varandra igen, då i HCL Tech Arena.

Nästa motstånd för Sollentuna är Huddinge. Lagen möts måndag 29 september 19.40 i Björkängshallen.

Sollentuna–Göta 3–2 (2–2, 1–0, 0–0)

U20 region öst herr

Första perioden: 1–0 (8.19) Branislav Fatul (Eric Hovmöller, Isac Crozzoli), 2–0 (13.25) Elias Björkqvist (Branislav Fatul, Hugo Wiberg), 2–1 (16.52) Jakob Thornquist (William Ekström, Henry Bergholm), 2–2 (18.31) Gustav Fondelius (Anton Larsson, William Ekström).

Andra perioden: 3–2 (33.37) Elias Sunebäck (August Ullén, Itay Tamir).

Nästa match:

Sollentuna: Huddinge IK, borta, 29 september